Ataque masivo de Rusia a Kiev deja 13 muertos; “El peor desde que inició la guerra”

La capital de Ucrania fue blanco de una serie de ataques nocturnos rusos con misiles y drones que causaron al menos 13 muertos y destruyeron pisos enteros de edificios residenciales, informaron las autoridades de Kiev este jueves.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anunciado el día anterior, desde Irlanda, que regresaría de inmediato a su país tras recibir información sobre un ataque "a gran escala" que Rusia estaba preparando.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó este jueves haber llevado a cabo un "ataque masivo" contra la capital ucraniana, "en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles", al tiempo que afirmó haber apuntado a "empresas de la industria militar e instalaciones energéticas".

Hasta el momento, se han registrado 13 muertes", declaró el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, en redes sociales.

El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, denunció más temprano en la plataforma de mensajería Telegram que, "una vez más, el enemigo apunta deliberadamente a zonas residenciales y mata civiles".

Periodistas de la AFP escucharon explosiones durante la noche, las cuales se prolongaron por varias horas.

Una nube de humo se elevó tras una detonación en el centro de la capital ucraniana, seguida de llamas, según un reportero presente en Kiev. Bomberos y ambulancias llegaron rápidamente al lugar.

Unos cincuenta minutos después, se escuchó una segunda explosión cerca, que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia los refugios con colchones bajo el brazo.

Katerina Koval, habitante de Kiev, explicó a la AFP que ya no tenía la costumbre de acudir a los refugios.

Pero después de los últimos ataques, decidí irme allí porque simplemente ha habido demasiados ataques contra objetivos civiles", destacó, en el espacio habilitado en el Metro de la capital.

"Claro, la situación siempre puede empeorar, pero no creo que puedan intimidarnos", señaló también Katerina Kucheriava, médica residente en Kiev.

Es el peor ataque desde que inició la guerra: Vitali Klitschko

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko aseveró que la capital ucraniana sufrió el mayor ataque de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Mañana 3 de julio queda declarado como día de luto en Kiev, en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital", dijo el alcalde en sus redes sociales. Según un balance aún provisional, el ataque causó 13 muertos.

A través de su cuanta de Instagram el alcalde agregó: “Fue una noche terrible para Kiev. El ataque masivo del enemigo en Kiev - misiles balísticos, misiles de crucero y UAVs golpearon la capital. Hay daños en todas las áreas de la ciudad. La destrucción más grande ocurrió en un edificio residencial en el distrito de Darnytsia. Una operación de búsqueda y rescate está en marcha. Se está buscando gente bajo los escombros. Entre ellos hay una chica de 15 años y su familia”.

Infraestructuras civiles, entre las más afectadas

"Durante la noche, el enemigo lanzó nuevamente un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones de ataque, misiles balísticos y misiles de crucero", declaró Mikola Kaláshnik, responsable de la administración militar de la región de Kiev, a través de Telegram.

Precisó que cinco distritos resultaron afectados.

El alcalde Vitali Klitschko indicó que los ataques dañaron un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

"Cinco profesionales de la salud resultaron heridos (...). Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico", detalló en Telegram.

"El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas" en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en un edificio de nueve pisos que resultó dañado, agregó el alcalde.

Ucrania pide reforzar su defensa aérea

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas del país, continúa siendo blanco frecuente de bombardeos mortales y, en ocasiones, de ataques masivos.

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, instó a los aliados a "no retrasar las decisiones sobre la defensa aérea de Ucrania" y enviarla.

El 2 de junio, un ataque a gran escala ruso realizado con 656 drones y 73 misiles dejó 23 muertos, 16 de ellos en Dnipró (centro-este) y siete en Kiev, donde también resultaron heridas unas 50 personas, según las autoridades.

Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras las negociaciones mediadas por Estados Unidos permanecen estancadas.

Con información de AFP.

*mcam