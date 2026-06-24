Servando Gómez “La Tuta” logra aplazamiento de audiencia en Nueva York

El narcotraficante mexicano Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, exlíder y fundador de La Familia Michoacana y posteriormente de Los Caballeros Templarios, volvió a presentarse ante una corte federal en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para el trasiego de narcóticos. El acusado se declaró no culpable y consiguió que su próxima comparecencia sea aplazada hasta el 16 de septiembre.

La última vez que Gómez Martínez se presentó ante el juez John G. Koeltl, acompañado de su abogado Thomas Ambrosio, fue formalmente arraigado y desde entonces permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. En esta ocasión, tanto la defensa como la fiscalía acordaron solicitar el aplazamiento de la audiencia de seguimiento, lo que fue aprobado por el juez.

En el mismo proceso también está implicado José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, otro exlíder de La Familia Michoacana, cuya comparecencia fue pospuesta hasta diciembre de 2026. La defensa de ambos argumentó que “los fines de la justicia otorgados al garantizar la exclusión propuesta son mayores en el mejor interés del público y los acusados en un juicio abreviado”.

La Tuta, El Chango y Nazario Moreno González, alias El Chayo, fundador de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, fueron transferidos a Estados Unidos en 2025 como parte de un acuerdo bilateral sin precedentes. Los tres enfrentan acusaciones por coordinar el tráfico de metanfetamina y cocaína desde México hacia Estados Unidos, utilizando el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como punto clave de entrada y salida.

El gobierno estadounidense sostiene que estas organizaciones criminales operaban como una red compleja que protegía sus actividades mediante secuestros, asesinatos y amenazas, además de contar con armamento de grado militar adquirido en Estados Unidos.

La Familia Michoacana surgió a mediados de la década de 2000 y se caracterizó por una ideología que, según Washington, rechazaba la venta de metanfetamina en México y promovía su exportación hacia Estados Unidos. Tras la caída de El Chango en 2011 y la muerte de El Chayo en 2014, La Tuta asumió el liderazgo de Los Caballeros Templarios hasta su captura en 2015.

Actualmente, Gómez Martínez permanece en detención preventiva en Nueva York, mientras se define si habrá un acuerdo de culpabilidad o si el caso avanzará hacia un juicio formal.