EU, Reino Unido, Francia y Alemania en alerta por maniobras de China frente a Taiwán

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania dieron la voz de alarma por la reciente actividad china frente a la costa este de Taiwán, donde Pekín ha desplegado patrullas de la guardia costera, y dijeron que amenaza la estabilidad regional y la libertad de navegación.

China, que considera a Taiwán -gobernado democráticamente- como parte de su propio territorio, envió a principios de junio buques de la guardia costera a las aguas situadas frente a la costa este de la isla para lo que denominó una "operación especial de aplicación de la ley de tráfico marítimo", lo que provocó la indignación de Taipéi.

China dijo que la operación era una respuesta a Japón y Filipinas, al anunciar que estos países iniciarían conversaciones formales sobre sus fronteras marítimas, lo que, según Pekín, afectaba a las aguas chinas frente a Taiwán.

China también ha estado enviando buques de prospección marítima a esas mismas aguas.

Las acciones de China son profundamente desestabilizadoras", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación con las informaciones que apuntaban a que buques de la Guardia Costera china estaban acosando a buques comerciales.

"Rechazamos cualquier pretensión de autoridad por parte de China para interferir en las libertades de navegación o sobrevuelo, la libertad para tender cables u otros usos legítimos del mar", señaló el funcionario estadounidense, que añadió que Pekín estaba socavando la resolución pacífica de los asuntos que dice que quiere resolver.

Las embajadas de facto de Reino Unido, Francia y Alemania en Taipéi dijeron en un inusual comunicado conjunto: "Hemos observado con preocupación nuevas actividades chinas en las aguas al este de Taiwán".

Estas acciones amenazan la estabilidad regional, así como la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional. Reiteramos nuestra oposición a cualquier cambio unilateral del 'statu quo', en particular mediante la amenaza o el uso de la fuerza o la coacción", afirmaron.

"Es fundamental que se garanticen y respeten todos los derechos y libertades de navegación, así como la seguridad de los marineros y de los buques".

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, al igual que la mayoría de los países, no mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

Sin embargo, al igual que muchos países occidentales, han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la presión china sobre Taiwán, cuyo Gobierno rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.