Los Ángeles declara estado de emergencia por incendio en Boyle Heights

La alcaldesa Karen Bass declaró estado de emergencia para garantizar recursos adicionales en la lucha contra el incendio que afecta un almacén de Lineage Logistics en Boyle Heights, el cual ha provocado densas columnas de humo que han impactado la calidad del aire en toda la región.

Si bien el Departamento de Bomberos de Los Ángeles sigue avanzando, se trata de un incidente grave que involucra a varias jurisdicciones. Declaro el estado de emergencia para asegurar que la ciudad cuente con los recursos necesarios mientras continúa esta operación y para mantener a la comunidad a salvo”, afirmó la alcaldesa.

Bass destacó que tanto la ciudad como el condado han habilitado espacios para las familias que buscan refugio del humo.

El fuego comenzó el miércoles 17 de junio en la cuadra 1400 de South Los Palos Street, dentro de una instalación de almacenamiento en frío. El LAFD lo describió como un siniestro complejo, con riesgos significativos para los bomberos. El jefe de batallón Nicholas Ferrari advirtió que los residentes deben esperar “altibajos” en la evolución del incendio, pues las condiciones del viento han provocado rebrotes dentro del edificio, cuyo techo con paneles solares se incendió a inicios de semana.

La empresa Lineage Logistics señaló en un comunicado que el fuego se habría originado durante pruebas realizadas por contratistas externos en los paneles solares de la azotea.

Los residentes de Boyle Heights han enfrentado días de humo, órdenes de confinamiento y alteraciones en su vida cotidiana. La concejala Ysabel Jurado subrayó que la comunidad merece información clara, apoyo directo y rendición de cuentas durante todo el proceso de respuesta y recuperación.

El condado habilitó refugios temporales en el City Terrace Park y en el Centro Recreativo Pecan, donde se ofrecen camas, cubrebocas, agua, alimentos y asistencia en transporte. Grupos comunitarios también han iniciado campañas para distribuir purificadores de aire entre los vecinos afectados.

Recomendaciones de salud pública

Las autoridades de salud pública han pedido a los residentes limitar el tiempo al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, usar purificadores de aire en interiores y recurrir a mascarillas N95 o KN95 en caso de salir. Para quienes necesiten un espacio seguro, se han abierto centros de alivio por humo en el Pecan Park Recreation Center (145 South Pecan St, LA 90033) y en el City Terrace Park (1126 North Hazard Ave, LA 90063), donde se brinda aire más limpio, alimentos, agua y orientación de las autoridades sanitarias.