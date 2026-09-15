Aislaron a migrantes en jaulas: reporte federal; reconocen malas condiciones

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) documentó condiciones de hacinamiento y prácticas consideradas contrarias a los estándares de trato humano en el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, que dejó de operar este verano.

198 mexicanos estuvieron alguna vez en el centro de detención hasta septiembre del año pasado. Especial

El reporte señala que al menos 79 inmigrantes fueron confinados en pequeñas estructuras metálicas utilizadas como “áreas de calma” entre julio de 2025 y enero de 2026. Los periodos de permanencia oscilaron entre algunos minutos y hasta casi dos horas.

Las jaulas, instaladas en el exterior, tenían una superficie aproximada de 1.5 metros cuadrados, un espacio inferior al establecido por las normas de detención migratoria para celdas individuales.

Según los responsables de la instalación, estos recintos tenían como objetivo permitir que los detenidos se tranquilizaran, aunque los inspectores encontraron indicios de que también pudieron utilizarse como medida disciplinaria.

El reporte reconoce el hacinamiento registrado en el complejo, cuyo nombre oficial era Florida Soft-Sided Facility (FSSF), ubicado en una zona aledaña al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades con presencia de caimanes.

A plena capacidad, cada detenido disponía de unos 2.6 metros cuadrados, frente a los aproximadamente siete metros cuadrados contemplados por los estándares nacionales.

Los inspectores consideraron que la falta de espacio limitaba la movilidad de los inmigrantes y podía incrementar tanto el estrés como el riesgo de enfermedades contagiosas.

La investigación identificó además deficiencias relacionadas con la atención médica, la alimentación y los artículos de higiene personal. Algunos detenidos denunciaron retrasos en las evaluaciones médicas de ingreso, raciones insuficientes o alimentos en malas condiciones, así como periodos en los que no pudieron salir al aire libre.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió que el centro funcionaba bajo la autoridad del estado de Florida mediante un acuerdo específico y sostuvo que no estaba administrado directamente por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por lo que, según su posición, determinados estándares federales de detención no eran aplicables.

“Alcatraz de los Caimanes”, como también era conocido, fue inaugurado en 2025 como parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes. La instalación, construida en un antiguo aeródromo cercano a los Everglades, generó críticas de organizaciones de derechos humanos y grupos ambientalistas.

Al menos 198 mexicanos pasaron por el Alligator Alcatraz, reveló en septiembre del año pasado el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, al anunciar que el país envió notas diplomáticas al gobierno de EU para solicitar información sobre los connacionales detenidos en ese momento.

De la Fuente explicó que era difícil saber con exactitud la cifra de connacionales arrestados en esas instalaciones ya que las autoridades de EU “se tardan un par de días” en proporcionar la información y en ese lapso los migrantes eran “movidos a otros centros de detención” o deportados.