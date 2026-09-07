Banqueros alientan a adoptar cobros digitales para reducir costos a comercios

La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que fortalecer la formalización de la economía y un menor uso de efectivo se traduce en menores barreras y costos de aceptación para los negocios, por ello, impulsa que más personas utilicen medios de pago electrónicos y más comercios acepten pagos digitales.

Y es que, luego de la información que difundió Concanaco Servytur sobre el alto costo en las comisiones para los negocios que usan terminales punto de venta, la ABM aseguró que estas comisiones no las fijan los bancos, sino que se determinan en el mercado de aceptación y es una condición comercial acordada entre el adquirente y el comercio; además, incorpora tasa de intercambio, redes, procesamiento, adquirencia, infraestructura, prevención de fraudes, riesgo y margen del proveedor. Por ello, no puede interpretarse íntegramente como ingreso de la banca.

Otro dato que se debe tomar en cuenta para calcular el costo de aceptar terminales de venta es que no exclusivamente bancario.

A junio de 2025, alrededor de 81 de cada 100 Terminales Punto de Venta (TPV) correspondían a agregadores y adquirentes no bancarios. Así, entre quienes aceptan tarjeta, 64.7% utiliza plataformas fintech y 27.3% terminales bancarias, de ahí que los comercios pueden elegir entre distintos proveedores y soluciones de aceptación cuyo costo no es exclusivo de los bancos.

“Desde la ABM consideramos que la digitalización no depende exclusivamente de los costos. De hecho, estudios y experiencias internacionales demuestran claramente que la digitalización depende de factores más amplios como la aceptación, la experiencia de usuario, la inclusión financiera, la informalidad y el temor a la fiscalización, así como los hábitos de uso de efectivo”, señaló la institución.

Por ello, la misma encuesta de Concanaco señala que los negocios mencionan conectividad, preferencia por efectivo, falta de conocimiento, tiempos de acreditación e inseguridad; 48.4% señala que las comisiones no le han afectado de forma importante y 29% reporta haber perdido alguna venta por no aceptar el medio de pago solicitado.

Al considerar la experiencia internacional, la brecha frente a España existe, pero los mercados no son directamente equivalentes.

Banqueros alientan a adoptar cobros digitales para reducir costos a comercios Canva

De acuerdo con la ABM, España registra tasas de descuento considerablemente menores y una profundidad financiera muy superior: 98.4% de los adultos tiene una cuenta frente a 63% en México.

“La comparación es útil como referencia, pero debe considerar diferencias de bancarización, escala, frecuencia de uso y estructura del mercado”, señaló.

Más allá de la inclusión financiera

Por ello, los banqueros refrendaron que el objetivo es que las medidas de digitalización coadyuven a una mayor inclusión financiera.

Recordó que la agenda de México Paga Digital complementa este esfuerzo con acciones sobre acceso, nueva cuenta N2 BIS, aceptación, experiencia de usuario en CoDi y DiMo y nuevos casos de uso.

Frente a estas precisiones, la Concanaco plantea una agenda amplia: más transparencia y comparabilidad en los costos, mayor competencia entre proveedores, educación financiera y soluciones accesibles para micro y pequeños negocios.

“Digitalizar significa vender más, reducir el manejo de efectivo, ampliar mercados y facilitar el camino hacia la formalidad. El objetivo debe ser que ninguna empresa deje de aceptar un pago electrónico porque el costo resulte desproporcionado para su operación”, insistió el organismo empresarial.