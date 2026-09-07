Correos de México anunció un incremento salarial para 7 mil 787 trabajadores operativos, el cual será retroactivo al 1 de enero de 2026 y también traerá mejoras en prestaciones relacionadas con el retiro, la vivienda y las licencias laborales.

El ajuste se realizará luego de que la Secretaría de Hacienda emitiera los criterios necesarios para modificar la estructura salarial de los distintos niveles operativos del Servicio Postal Mexicano.

De acuerdo con Correos de México, la medida busca garantizar que el sueldo base cotizable de los trabajadores sea igual o superior al Salario Mínimo General vigente durante 2026.

Como parte de los cambios, el sueldo base y la compensación garantizada del personal operativo tendrán un monto de 9 mil 431 pesos mensuales. Además, los incrementos en los salarios tabulares irán de 4 a 13.12%, dependiendo del nivel y puesto de cada trabajador.

Correos de México eleva salario de sus trabajadores Especial

¿Cuánto aumentarán los salarios de los trabajadores de Correos de México?

Correos de México detalló que el nuevo tabulador salarial será aplicable desde el 1 de enero de 2026 y que los 7 mil 787 trabajadores de base activos recibirán, en términos generales, incrementos de entre 10 y 13%.

La nueva base de cotización incrementará las aportaciones destinadas al fondo de retiro y podría traducirse en una mejor pensión para los trabajadores. También aumentará la capacidad crediticia para quienes busquen adquirir, construir o mejorar una vivienda.

Los cambios anunciados también impactarán otras prestaciones laborales. Por ejemplo, las licencias médicas, por maternidad o por riesgos de trabajo serán calculadas con base en el nuevo salario, con el objetivo de mantener el nivel de ingresos de los trabajadores durante esos periodos.

Asimismo, se fortalecerán los montos relacionados con indemnizaciones y finiquitos, al considerar la nueva base salarial.

Por último, Correos de México señaló que estas modificaciones buscan mejorar las condiciones laborales de las personas que integran la operación del Servicio Postal Mexicano y reconocer el trabajo que realizan diariamente para mantener la comunicación y distribución de correspondencia y envíos en el país.