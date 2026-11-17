De enero a septiembre de 2026, la banca múltiple en México registró utilidades netas acumuladas por 223 mil 783 millones de pesos, lo que representa una caída real anual de 4.64% frente a los 226 mil 827 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), septiembre fue el sexto mes con consecutivo de caída en las utilidades para el sector bancario.

Este resultado contrasta con la racha de máximos históricos observada en los últimos años y se da en un contexto en el que los bancos crean una mayor cantidad de reservas para enfrentar eventuales pérdidas.

En lo que va de año, los bancos generaron 196 mil 986 millones de pesos por el concepto de estimaciones preventivas.

Este año también se ha caracterizado por la reducción de la tasa de referencia. Entre enero y septiembre, el indicador descendió de 7.00% en el que abrió el año a 6.50 por ciento.

Utilidades del sector bancario se contraen: reporte de septiembre Especial

En la primera decisión de política monetaria del año, la Junta de Gobierno de la institución central optó por, unanimidad, mantener el nivel de la tasa de referencia en 7.00%, pero para las reuniones del tercer y quinto mes determinó aplicar un recorte de 25 puntos base en cada una, con lo que situó el referencial en el actual 6.50%, mismo que fue ratificado a finales de septiembre por el banco central.

Fue en una decisión unánime, que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 6.50 por ciento.

Sin embargo, el consenso anticipa que el referencia se mantendrá sin cambios hasta finales de 2027.

Analistas del sector coinciden en que el impacto de este indicador en las tasas de interés crediticias suele tardar, en promedio, seis meses en reflejarse de forma integral en el mercado, sin embargo, éstas han estado a la baja.

Lo anterior se refleja en reducción en los ingresos por intereses, luego de que en años previos este concepto contribuyó de manera importante en la ganancia del sector.

La CNBV precisa que los ingresos por intereses en la banca cayeron al ubicarse en un billón 325 mil 45 millones de pesos en septiembre.

Prevén crédito

El saldo de la cartera de crédito ascendió a 8 billones 748 mil millones de pesos, cantidad por encima a lo reportado entre enero y septiembre del año previo cuando llegó a 7 billones 865 mil millones de pesos.

En este sentido, el sector privado anticipa un incremento en la colocación de financiamiento productivo en lo que resta del año.

Las proyecciones de la Asociación de Bancos de México (ABM) indican que un menor costo del crédito derivado de la reducción de la tasa de referencia detonará su demanda de forma generalizada.