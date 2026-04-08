Reparto de utilidades 2026: ¿cuánto tiempo tienes para reclamar tu pago?

Cada año, millones de trabajadores en México esperan el reparto de utilidades 2026, pero no todos saben que existe un plazo límite para reclamar este pago. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), es importante conocer cuánto tiempo tienes para exigir tus utilidades y qué hacer si tu empresa no cumple.

El reparto de utilidades es una responsabilidad que tienen los empleadores en México cuando su empresa obtiene ganancias.

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta prestación constituye un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores que reciben un salario.

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar el pago?

Si el reparto de utilidades no se realiza o se entrega incompleto, los trabajadores cuentan con un plazo de un año para reclamar.

¿Por qué podrías quedarte sin reparto de utilidades en 2026? Canva

Este periodo comienza a partir del día siguiente a la fecha límite de pago, es decir:

Desde el 31 de mayo de 2026 para empresas

Desde el 31 de mayo de 2026 para empresas Desde el 30 de junio de 2026 para patrones personas físicas

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) advierte que los empleadores que incumplan pueden ser sancionados conforme a la ley. Además, brinda asesoría gratuita a los trabajadores para iniciar una queja o resolver dudas sobre este derecho.

¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?

No todos los trabajadores participan en el reparto de utilidades. La ley establece que tienen derecho quienes:

Hayan laborado al menos 60 días durante el año

Hayan laborado al menos 60 días durante el año Perciban ingresos a través de nómina

¿Por qué podrías quedarte sin reparto de utilidades en 2026? Canva

Sin embargo, existen excepciones. No reciben utilidades:

Directores

Directores Administradores

Gerentes generales

Socios o accionistas

Trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados

Prestadores de servicios profesionales

¿Cuándo se pagan las utilidades y cómo se calculan?

El calendario de pago varía según el tipo de patrón. Las personas morales, es decir, las empresas, deberán realizar el pago a más tardar el 30 de mayo de 2026.

Por su parte, las personas físicas que actúen como patrones individuales tienen como fecha límite el 29 de junio de 2026, basándose en su declaración de abril.

¿Cuándo pagan las utilidades en 2026? Canva

Cumplir con estos plazos es obligatorio, ya que de no hacerlo, los trabajadores están facultados para iniciar un proceso de reclamación.

El monto que te corresponde en el reparto de utilidades se calcula en dos partes iguales.

La primera se reparte según los días que trabajaste durante el año, y la segunda según el salario que recibiste. Este reparto proviene del 10% de la utilidad neta de la empresa, según su declaración anual ante el SAT.

¿Qué hacer si no recibes tus utilidades?

Si no recibes el pago de tus utilidades, puedes pedir asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) llamando al 800 911 7877 o 800 717 2942, enviando un correo a orientacionprofedet@stps.gob.mx, o consultando más información en www.gob.mx/profedet.