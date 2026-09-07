¡Peso arranca la semana con retrocesos! Precio del dólar hoy 7 de septiembre de 2026

El peso mexicano inició la semana con un ligero tropiezo frente al dólar estadunidense, cotizando en 16.9047 unidades por dólar. Esto representa un retroceso del 0.15% en comparación con el precio de referencia del viernes pasado (16.8794 pesos).

Esta corrección a la baja responde a tres factores fundamentales que mantienen a los inversionistas operando con cautela:

Baja liquidez en el mercado: El feriado del Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos redujo drásticamente el volumen de operaciones, limitando los movimientos del tipo de cambio.

Expectativas de inflación en EU: El mercado espera los próximos datos de precios al consumidor y productor de agosto.

Incertidumbre fiscal interna: La inminente presentación del presupuesto mexicano para el próximo año.La lupa sobre la Reserva Federal.

La semana será decisiva para el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. Tras la publicación de un sólido informe laboral el viernes pasado, las apuestas del mercado apuntan a que la Reserva Federal (Fed) mantendrá un tono restrictivo y podría elevar nuevamente las tasas de interés en su reunión de la próxima semana.

Si los datos de inflación de agosto resultan por encima de lo esperado, el dólar podría fortalecerse aún más a nivel global, presionando al peso mexicano.

El impacto del Paquete Económico 2027

En el plano nacional, la atención de los mercados está puesta en el Congreso de la Unión, ya que l gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará el Paquete Económico para 2027, un documento crucial que trazará el rumbo financiero del país a través de tres ejes:

Ley de Ingresos: Cómo y cuánto planea recaudar el Estado.

Presupuesto de Egresos: En qué sectores y proyectos se gastarán los recursos públicos.

Criterios Generales de Política Económica: Las expectativas oficiales sobre crecimiento, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio.

La reacción del peso en los próximos días dependerá de si este paquete proyecta disciplina fiscal o si genera dudas sobre el manejo de la deuda pública.

Dólar hoy a peso mexicano del 7 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 7 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.06 pesos a la compra y 17.20 pesos a la venta.

- 16.06 pesos a la compra y 17.20 pesos a la venta. Banamex - 16.35 pesos a la compra y 17.32 pesos a la venta.

- 16.35 pesos a la compra y 17.32 pesos a la venta. Banorte - 15.75 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta.

- 15.75 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.40 pesos a la compra y 17.40 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:20 horas

Con información de Reuters