¡Peso avanza tras datos del empleo en EU! Precio del dólar hoy 2 de julio de 2026

El peso mexicano registró ganancias este jueves, viéndose beneficiado por la reacción de los inversionistas a los recientes datos de empleo en Estados Unidos. Esta información, crucial para los mercados, debilitó al billete verde a nivel global y dio un respiro a las monedas de mercados emergentes.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

Durante la jornada, la moneda mexicana mostró un desempeño positivo frente a la divisa estadunidense. Los datos más relevantes de la cotización son:

Tipo de cambio: 17.4730 unidades por dólar.

17.4730 unidades por dólar. Ganancia: +0.42% en la sesión.

+0.42% en la sesión. Contexto regional: Este avance del peso está en sintonía con la mayoría de las divisas de América Latina, las cuales aprovecharon la caída generalizada del índice dólar.

El impacto de las nóminas no agrícolas en EU

El principal catalizador del avance de la moneda mexicana fue el reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Los datos revelaron un enfriamiento en el mercado laboral estadunidense, lo que podría influir en las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los números clave del reporte incluyen:

Creación de empleo en junio: Solo se agregaron 57,000 puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas.

Solo se agregaron puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas. Expectativas superadas a la baja: Esta cifra representó aproximadamente la mitad de lo que los economistas habían pronosticado.

Esta cifra representó aproximadamente la mitad de lo que los economistas habían pronosticado. Revisión de mayo: Los números del mes anterior también sufrieron un ajuste negativo, pasando de los 172 mil empleos comunicados inicialmente a solo 129 mil.

¿Qué dicen los expertos financieros?

La relación entre el mercado laboral estadounidense y el tipo de cambio es directa. Un mercado laboral débil sugiere que las tasas de interés en EE. UU. podrían no mantenerse tan altas por mucho tiempo, lo que resta atractivo al dólar y beneficia al peso mexicano.

"Todo gira en torno al dato de empleo de hoy. Un reporte fuerte podría fortalecer el dólar y las tasas; uno más débil, dar oxígeno a las bolsas y al peso", destacó la firma Cop Kapital en una reciente nota de análisis.

Con este escenario, los inversionistas seguirán de cerca cualquier nuevo indicador económico que pueda dictar el rumbo de la paridad peso-dólar en las próximas semanas.

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 2 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.61 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banamex - 16.91 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta.

- 16.91 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 2 de julio de 2026 • 10:23 hrs BBVA México Compra $16.61 Venta $17.75 Banamex Compra $16.91 Venta $17.91 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 09:10 horas