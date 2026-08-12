¡Peso alcanza su mejor nivel desde 2024! Precio del dólar hoy 12 de agosto de 2026

El peso mexicano registró una jornada de ganancias destacadas este miércoles, rompiendo barreras y posicionándose en niveles que los mercados no observaban desde junio de 2024. Este impulso positivo de la moneda local responde directamente a los recientes datos económicos publicados en Estados Unidos, los cuales han debilitado al dólar a nivel global.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Durante la jornada, la moneda mexicana cotizaba en 17.0184 unidades por dólar, lo que representa una apreciación del 0.36%.

Este avance consolida la fortaleza del peso frente a una cesta de las principales divisas globales, en un momento donde los inversionistas reconfiguran sus estrategias tras los reportes inflacionarios estadounidenses.La inflación en Estados Unidos: El factor clave

El catalizador principal de esta apreciación fue el reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Los datos muestran un escenario de estabilización económica que tranquiliza a los mercados:

Inflación mensual: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió apenas un 0.1% durante el mes de julio, un dato en línea con las expectativas de los analistas.

Inflación anualizada: En el acumulado de los 12 meses hasta julio, el IPC se situó en un 3.4%.

Al cumplirse las proyecciones sin sorpresas negativas, el mercado cambiario reaccionó restándole fuerza al dólar estadounidense, permitiendo que monedas emergentes como el peso mexicano ganaran terreno.

¿Qué pasará con las tasas de interés de la Reserva Federal?

La publicación de estos datos inflacionarios tiene un impacto directo en las decisiones de política monetaria. Tras conocerse el reporte del IPC, los operadores financieros han mantenido sus apuestas y expectativas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed).

Actualmente, el consenso del mercado apunta ligeramente a que el banco central estadunidense dejará las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión programada para el mes entrante. De confirmarse esta pausa, el peso mexicano podría mantener su atractivo frente a los inversionistas que buscan rendimientos en mercados emergentes.

Dólar hoy a peso mexicano del 12 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 12 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.21 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta.

- 16.21 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta. Banamex - 16.51 pesos a la compra y 17.49 pesos a la venta.

- 16.51 pesos a la compra y 17.49 pesos a la venta. Banorte - 15.85 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta.

- 15.85 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Scotiabank - 16.60 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 12 de agosto de 2026 • 10:03 hrs BBVA México Compra $16.21 Venta $17.35 Banamex Compra $16.51 Venta $17.49 Banorte Compra $15.85 Venta $17.35 Banco Afirme Compra $16.10 Venta $17.70 Scotiabank Compra $16.60 Venta $17.60

*Tipo de cambio a las 10:03 horas

Con información de Reuters