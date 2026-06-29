Miguel Madero, Jorge Aldaz y Karol Pomaski: tres líderes que fortalecen las finanzas empresariales

Las grandes innovaciones suelen surgir cuando perfiles distintos encuentran un objetivo común. Ese es el caso de Miguel Madero, Jorge Aldaz y Karol Pomaski, tres empresarios con trayectorias en consultoría estratégica, finanzas y desarrollo de software que hoy comparten una visión: acercar la inteligencia artificial a la toma de decisiones empresariales.

Su colaboración se materializa en WizeCorp AI, firma especializada en soluciones tecnológicas para organizaciones, y en GotApp, una plataforma próxima a lanzarse al mercado que busca simplificar la administración financiera mediante herramientas inteligentes y automatización.

Patricio Miguel Madero Blasquez aporta más de dos décadas de experiencia en consultoría empresarial y recientemente fortaleció su formación con programas especializados en fintech, inteligencia artificial y transformación digital impartidos por instituciones como Oxford, Harvard, Columbia, Cambridge e IE Business School.

Desde el ámbito financiero, Jorge Amado Aldaz Ruvalcaba complementa esa visión con más de 16 años de experiencia en auditoría, planeación fiscal, análisis financiero y dirección empresarial. Su trayectoria le ha permitido identificar las áreas donde la tecnología puede generar un mayor impacto para optimizar la operación de las organizaciones.

El componente tecnológico está encabezado por Karol Pomaski, CEO y cofundador de Wizerp, empresa dedicada desde 2015 al desarrollo de sistemas ERP para pequeñas y medianas empresas. Bajo su liderazgo, la compañía ha impulsado plataformas que integran procesos administrativos, financieros, comerciales y operativos con una visión orientada al crecimiento empresarial y la expansión en América Latina.

Aunque sus carreras comenzaron por caminos distintos, los tres coinciden en una premisa: la innovación solo genera valor cuando resuelve problemas reales. Para ellos, la inteligencia artificial debe traducirse en herramientas capaces de reducir tiempos de análisis, automatizar procesos, mejorar la calidad de la información y respaldar decisiones basadas en datos.

Esa filosofía dio origen a GotApp, una plataforma diseñada para integrar inteligencia artificial en los procesos financieros cotidianos de empresas de distintos tamaños, haciendo más accesible el uso de tecnologías avanzadas.

En un contexto donde la transformación digital forma parte de la estrategia de prácticamente cualquier organización, la propuesta de Miguel Madero, Jorge Aldaz y Karol Pomaski refleja una combinación poco común de experiencia en consultoría, conocimiento financiero y desarrollo tecnológico. Más que lanzar una nueva plataforma, buscan demostrar que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta práctica para fortalecer el criterio de quienes toman decisiones y generar valor real para las empresas.