Ana Botín: urge movilizar el ahorro privado para impulsar el crecimiento.

La economía global ha demostrado resiliencia frente a la pandemia, guerras, crisis energéticas y episodios de alta inflación, pero dicha capacidad de resistencia ha agotado los márgenes de maniobra, advirtió Ana Botín, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Santander.

Hoy estamos creciendo aproximadamente a la mitad", puntualizó durante la Conferencia Internacional de Banca 2026.

Destacó que los amortiguadores financieros actuales son significativamente menores en comparación con años anteriores, lo que exige una acción coordinada entre el sector público y el privado para evitar que el bajo dinamismo económico se vuelva crónico.

La dirigente subrayó que los gobiernos no tienen la capacidad de impulsar por sí solos el crecimiento.

Esto no es algo que nosotros en el sector privado podamos hacer solos. Esto no es algo que los gobiernos puedan hacer solos. Y este es el marco en el que hay que pensar sobre qué es lo que todos juntos tenemos que hacer. Lo que debemos evitar es que este bajo crecimiento se arraigue, porque sin un mayor crecimiento no hay seguridad”.

Uso de recursos

En el caso del sector público europeo indicó que se encuentra al límite de su capacidad fiscal, ante este escenario restrictivo, Botín destacó que la solución radica en movilizar el ahorro privado acumulado por los hogares europeos.

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Los bancos no son toda la respuesta, pero no puede haber solución sin los bancos", afirmó la presidenta de Grupo Santander.

Asimismo, la líder bancaria enfatizó que el sector cuenta con un potencial de capital considerable excedente a la regulación estricta, el cual permitiría financiar millones de hipotecas y cubrir las necesidades de inversión en áreas clave.

Para liberar dichos recursos, Botín propuso una recalibración regulatoria centrada en la simplicidad y no en la desregulación, bajo el principio de "mismos riesgos, mismas reglas".

Además, sugirió incorporar un mandato secundario enfocado en la competitividad y el crecimiento económico. "Europa necesita un sistema bancario para construir crecimiento, no sólo estabilidad", concluyó la directiva.

IA impactará 40% de los empleos

La inteligencia artificial (IA) afectará a 40% de los empleos a nivel mundial y hasta 60% en las economías avanzadas en un horizonte de tres a cinco años, advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Durante la Conferencia Internacional de Banca 2026 organizada por Grupo Santander, la funcionaria reconoció que la transformación del mercado de trabajo resulta inminente, con puestos destinados a desaparecer, otros en proceso de redefinición y una alta exigencia de nuevas habilidades.

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La titular del FMI calificó este fenómeno como un "tsunami de avance lento para el mercado laboral", al tiempo que remarcó que la adopción tecnológica no esperará décadas para reconfigurar el entorno corporativo e industrial a escala global.

Sí, algunos empleos se verán fortalecidos y sus trabajadores podrán recibir mejores remuneraciones, pero otros desaparecerán. Muchos puestos también serán redefinidos y necesitaremos nuevas habilidades para desempeñar esos trabajos. Estamos pensando en un horizonte de tres a cinco años para observar ese impacto en el mercado laboral”.

Estudios del organismo internacional revelan que, en mercados como Estados Unidos, uno de cada diez puestos laborales exige hoy competencias vinculadas con la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, se registra una contracción acelerada en la contratación de tareas rutinarias, las cuales representan tradicionalmente la puerta de entrada al sector formal para los jóvenes profesionalizados.

A pesar de las perturbaciones laborales, Georgieva situó a la tecnología como una de las tres palancas detrás de la expectativa de crecimiento económico mundial de 3.1%, junto con la agilidad del sector privado y la solidez institucional de los bancos centrales.

La tecnología, siempre digo que, tanto si la amamos como si la odiamos o le tememos, es un extraordinario motor de dinamismo”, sostuvo.

Plan México y diplomacia, claves para captar inversión

La estrategia económica de México en el exterior mantiene como pilar estratégico el mercado de Norteamérica, pero apuesta de manera paralela por fortalecer sus vínculos con la Unión Europea para consolidar el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED).

Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores de México. Especial

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que diversificar las relaciones internacionales del país no significa sustituir la alianza histórica con Estados Unidos y Canadá, sino potenciar las ventajas competitivas globales de la nación.

Al participar en la Conferencia Internacional de Banca 2026 organizada por Grupo Santander, el funcionario subrayó el papel determinante que juegan los países europeos dentro del ecosistema productivo nacional y el ecosistema del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Cuando hablamos de diversificar nuestras relaciones, eso no implica que intentemos sustituir la relación con Norteamérica. Lo vemos como un juego integral y el acceso al mercado estadunidense y canadiense sigue siendo una prioridad para nuestra estrategia".

El funcionario detalló que la Unión Europea representa la segunda fuente de origen de la IED en el territorio nacional.

Muchas de las compañías europeas instaladas en México eligen al país precisamente para beneficiarse del acceso preferencial al mercado norteamericano a través de cadenas de suministro fuertemente integradas”.

En ese sentido, “las ventajas competitivas de México residen no sólo en su ubicación geográfica o en su red de acuerdos comerciales, sino en la alta capacidad de su fuerza laboral”.

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Velasco remarcó la agilidad para instalar nuevas plantas industriales y la formación especializada de ingenieros en diversas ramas, conocimiento que ha ido en aumento mientras se reduce en otras latitudes.

Dentro del plan gubernamental para fomentar el comercio con el bloque europeo, destacan sectores estratégicos como el agroalimentario, los insumos médicos, los medicamentos y el comercio digital, este último contemplado como un capítulo innovador en los marcos comerciales modernos.

Plan México, la estrategia

Para agilizar la llegada de proyectos de largo plazo, el funcionario expuso las directrices centrales del denominado Plan México, enfocado en la simplificación administrativa, el desarrollo logístico y la seguridad pública.

Lo primero es reducir tiempos y trámites para las licencias de la IED que desea llegar a nuestro país. Tenemos un plan de infraestructura muy ambicioso, particularmente en transporte y logística, así como un plan de seguridad vital para las empresas", explicó.

En materia de seguridad, resaltó avances cuantitativos al señalar una disminución del 52% en la tasa de homicidios en un periodo de tres años, indicador que busca brindar certeza jurídica y operativa a los inversionistas internacionales.

Además, la Cancillería impulsa un plan de diplomacia económica mediante la red de embajadas de México en el mundo para promover activamente las fortalezas productivas de la nación.