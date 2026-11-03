El puente Amado Nervo facilitará la conexión vial entre Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, con una reducción de hasta 40 minutos en los tiempos de traslado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró a distancia esta infraestructura el miércoles 28 de octubre, como parte del programa de conectividad carretera de su administración.

La obra beneficiará a 479 mil habitantes de ambas entidades y busca mejorar la movilidad en una de las principales regiones turísticas del Pacífico mexicano. Su construcción estuvo a cargo de un consorcio integrado por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), presidida por Humberto Armenta González; JYR Ingenieros Constructores y Jaguar Ingenieros Constructores.

Durante la ceremonia, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, recordó que la construcción del puente representaba una demanda regional desde 2012. Señaló que la nueva conexión facilitará los desplazamientos por motivos de salud, educación y trabajo, además de fortalecer la relación económica y social entre ambos estados.

Puente Amado Nervo facilita conexión Puerto Vallarta-Bahía de Banderas Especial

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó los beneficios de la vialidad para la movilidad regional y la actividad turística, así como para habitantes de localidades como Ixtapa y El Pitillal, en Puerto Vallarta.

El puente cuenta con más de 800 metros de estructura, seis carriles de circulación y una ciclovía. La intervención total comprende cerca de dos kilómetros, incluidos los accesos. Durante su construcción se utilizaron más de 30 mil metros cúbicos de concreto y se generaron 2 mil 790 empleos.

Los gobiernos de ambas entidades realizaron obras complementarias para conectar la infraestructura con el bulevar Federación, mediante trabajos de ampliación y rehabilitación vial, además de mejoras en banquetas, alumbrado y ciclovías.

La nueva conexión funcionará como alternativa a la carretera federal 200, corredor por el que circulan alrededor de 73 mil vehículos diarios, y permitirá distribuir el tránsito entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.