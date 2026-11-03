El Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Fideicomiso MEXCAT) informó que concretó la amortización total de las Notas Preferentes Garantizadas con tasa de 4.250% y vencimiento en 2026 (Bono 2026).

La transacción representó un desembolso de 565.9 millones de dólares y se ejecutó el 2 de noviembre.

Con esta liquidación, el saldo del compromiso financiero del fideicomiso que fue creado para emitir bonos y recaudar fondos internacionales destinados a la construcción del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco; se redujo a 3 mil 152 millones de dólares, manteniendo vigentes tres emisiones de Notas Preferentes Garantizadas en el mercado bursátil internacional.

De acuerdo con la terminal aérea, la amortización del instrumento bursátil responde a la estrategia de fortalecimiento del patrimonio de MEXCAT y a la administración de las captaciones por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

El MEXCAT respaldó la liquidación a través de cuatro ejes operativos y macroeconómicos clave como el tráfico de pasajeros. Según la información proporcionada, tras la contingencia sanitaria por covid, el flujo de usuarios registró una tasa de crecimiento anual promedio de 4% en el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

Además, se realizó un incremento de capacidad autorizada durante 2025 y 2026 que permitió elevar la operatividad del aeropuerto de 43 a 46 operaciones por hora. Asimismo, la apreciación del tipo de cambio generó flujos excedentes en las captaciones de la TUA , los cuales se asignaron a complementar el pago del Bono 2026 y mitigar riesgos por volatilidad divisaria. También se optimizó la canalización de los ingresos cobrados por servicios aeroportuarios para cumplir las obligaciones contractuales con los tenedores de bonos.

Aún se adeudan 3 mil 152 mdd en bonos del NAIM cancelado Especial

Uso de la TUA

El cumplimiento del compromiso bursátil contó con la coordinación y monitoreo de la Secretaría de Hacienda, dependencia que supervisó la aplicación de los flujos monetarios.

El reporte del fideicomiso indica que la amortización del Bono 2026 no generó afectaciones en la liquidez ni en la operación de la principal terminal aérea del país. Los recursos excedentes derivados de la recaudación de la TUA se destinaron de forma paralela al financiamiento de las obras de remodelación del aeropuerto, correspondientes a sus etapas primera y segunda.

Para las tres emisiones que continúan en circulación, el Fideicomiso MEXCAT ratificó que mantendrá la estructura de garantía pactada en los Documentos de la Deuda, garantizando la continuidad en las obligaciones de pago vigentes.

Cabe recordar que tras la cancelación del NAIM, se limitaron las operaciones en el AICM y se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que no ha alcanzado su pleno potencial. La falta de capacidad en el AICM ha llevado al país a perder competitividad frente a otros hub (centros de conexión) de América Latina.