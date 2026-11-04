Resultado de elecciones en EU impulsa al peso; precio del dólar hoy 4 de noviembre de 2026

El peso mexicano registró una notable recuperación este miércoles en los mercados financieros. Este movimiento alcista estuvo impulsado por un mejor ambiente global para los activos de riesgo.

La moneda mexicana se negocia en 18.6577 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.9%. Gracias a este avance, la divisa logró recuperar parte de la caída del 1.4% registrada durante la sesión previa.

El desempeño positivo de la moneda mexicana estuvo en línea con el fortalecimiento de otras divisas principales de la región latinoamericana.

¿Por qué retrocedió el dólar estadunidense?

El dólar estadunidense experimentó un retroceso a nivel internacional. Esto ocurrió luego de que el partido demócrata asegurara el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato.

Este resultado electoral, que incluyó triunfos en estados tradicionalmente conservadores, generó una reconfiguración inmediata en las expectativas de los mercados.

Impacto en la regulación de la Inteligencia Artificial

Uno de los principales focos de atención tras las elecciones es el sector tecnológico. El nuevo panorama político refuerza las expectativas de una regulación más estricta sobre la inteligencia artificial (IA).

Actualmente, los inversores y analistas se encuentran evaluando:

El posible impacto de las medidas regulatorias en el gasto de centros de datos .

Los efectos a mediano plazo sobre el crecimiento general de la economía estadounidense .

Panorama de las principales divisas internacionales

El apetito por el riesgo no solo benefició al peso mexicano, sino que también impulsó a otras monedas fuertes a nivel mundial.

El comportamiento de los mercados europeos destacó con las siguientes cifras:

El euro: Avanzó frente al dólar y se cotizó cerca de niveles máximos de casi dos semanas.

La libra esterlina: También registró ganancias significativas, alcanzando máximos de siete semanas.

Esta tendencia generalizada en el mercado cambiario es una clara señal de una mayor demanda por activos fuera de Estados Unidos frente a la coyuntura política y económica actual.

Dólar hoy a peso mexicano del 4 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 4 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.80 pesos a la compra y 18.93 pesos a la venta.

- 17.80 pesos a la compra y 18.93 pesos a la venta. Banamex - 18.07 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta.

- 18.07 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. Banorte - 17.65 pesos a la compra y 19.15 pesos a la venta.

- 17.65 pesos a la compra y 19.15 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta. Scotiabank - 18.o0 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 4 de noviembre de 2026 • 08:46 hrs BBVA México Compra $17.80 Venta $18.93 Banamex Compra $18.07 Venta $19.14 Banorte Compra $17.65 Venta $19.15 Banco Afirme Compra $17.70 Venta $19.10 Scotiabank Compra $18.00 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 08:46 horas

Con información de Reuters