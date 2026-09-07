Industria de vehículos pesados refuerza acciones ambientales con jornada de reforestación

La industria automotriz de vehículos pesados establecida en México llevó a cabo su quinta jornada de reforestación, una iniciativa que reunió a 120 voluntarios de las empresas integrantes de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), con el propósito de fortalecer las acciones ambientales que impulsa el sector como parte de su visión hacia un autotransporte más sustentable.

Durante la Reforestación ANPACT 2026, realizada en el Cerro Tortugas, en Huixquilucan, Estado de México, se plantaron 700 ejemplares de oyamel, especie nativa de la zona, por su importancia para la conservación de los ecosistemas forestales. La plantación busca favorecer la conservación del suelo, la captura de carbono, la protección de la biodiversidad y la recarga de los mantos acuíferos, además de contribuir a la restauración y preservación del entorno.

“La Reforestación ANPACT 2026 no solo tiene efectos ambientales benéficos, sino también genera un impacto social positivo, ya que trabajamos con la comunidad de la zona donde la reforestación contribuirá a la recarga de acuíferos y a evitar la erosión del suelo con el apoyo de nuestros asociados”, afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT.

Representantes de las 15 empresas asociadas, quienes integraron 10 brigadas para realizar las distintas actividades de limpieza del bosque y reforestación, coincidieron en que la transición hacia una industria más sustentable requiere combinar los avances tecnológicos con acciones sociales que permitan ampliar su impacto.

A la jornada se sumaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que dirige la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes destacaron la importancia de la colaboración entre la industria, las comunidades y las autoridades para fortalecer la conservación y restauración de los ecosistemas.

En la jornada de reforestación también participó el Senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, así como representantes la Comisión de la Agenda 2030 que preside la senadora Amalia García Medina.

“Con esta reforestación, ANPACT se suma al llamado que hizo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a impulsar “La Jornada Nacional de Reforestación” el pasado 5 de agosto. Esta jornada de reforestación es importante porque contribuye al esfuerzo que se hace durante la temporada de lluvias como una actividad de restauración de los bosques. Se realiza en el punto medio entre el Valle de México y el Valle de Toluca, por lo que esta zona sirve como un punto de recarga de los acuíferos que surten de agua tanto a la Ciudad de México como a los municipios del Valle de Toluca” mencionó el presidente de la asociación.

La Reforestación ANPACT y la Caminata por un Bosque Limpio 2026 forman parte de los esfuerzos que realiza la industria de vehículos pesados para reducir el impacto ambiental, así como a las acciones en materia de inversión, investigación, desarrollo e incorporación de tecnologías orientadas a disminuir emisiones y elevar la eficiencia energética, desde unidades que cumplen con estándares de motores limpios Euro VI hasta vehículos eléctricos, híbridos y soluciones que utilizan combustibles y energías alternativas. Con esta actividad también contribuimos a seguir favoreciendo nuestro entorno y el futuro que queremos para nuestros hijos”, agregó Rogelio Arzate.

La edición 2026 da continuidad a las jornadas de reforestación impulsadas anteriormente por ANPACT y sus asociados. En 2019 se plantaron 300 árboles en Puebla; en 2023, 500 ejemplares en Ocoyoacac; en 2024, 600 árboles en La Marquesa; y en 2025, otros 600 ejemplares en el Parque de la Ciencia Sierra Morelos, en Toluca.

Estas acciones forman parte de la estrategia ESG de ANPACT y de sus empresas asociadas (Daimler Buses México, DINA, Foton, Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, Mack, MAN, Mercedes-Benz Vanes, Scania, Volkswagen, Volvo y Cummins), que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En materia ambiental, la agenda del sector contempla, entre otros aspectos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aprovechamiento eficiente de los recursos, la conservación de los ecosistemas y el apoyo a comunidades.

La iniciativa también contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente al Objetivo 15, enfocado en la protección de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los bosques y la conservación de la biodiversidad.

La Reforestación ANPACT 2026 se suma además a las acciones de la industria rumbo a Expo Transporte ANPACT 2027, el encuentro de vehículos de carga y pasaje más grande de América, que tendrá a la sostenibilidad, la innovación y la descarbonización entre los principales ejes de su agenda.