Fernández Carbajal destaca potencial de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial y la investigación científica representan oportunidades para mejorar las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en México, afirmó José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, al destacar el proyecto OriGen, de TecSalud.

Durante la entrega del Premio Eugenio Garza Sada 2026, explicó que FEMSA participa desde el inicio en este proyecto, que reúne información voluntaria de más de 100 mil adultos mexicanos para avanzar en la secuenciación del exoma y el genoma.

Destacó que el uso de inteligencia artificial en esta iniciativa permitirá identificar factores genéticos, ambientales y clínicos asociados con enfermedades prioritarias, con el propósito de mejorar las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento para la población mexicana.

También planteó que el Tecnológico de Monterrey tiene la oportunidad y la responsabilidad de convertirse en un referente de inteligencia artificial en América Latina, tanto por su actividad académica y de investigación como por su fortaleza institucional.

El empresario señaló que estos avances forman parte de una etapa en la que México enfrenta cambios tecnológicos y un reacomodo del poder mundial, por lo que la ciudadanía debe asumir un papel activo para preservar la libertad, la democracia y el desarrollo económico y tecnológico.

En el mismo contexto, sostuvo que la polarización por razones políticas o ideológicas desvía la atención de los problemas estructurales del país y enfatizó en la necesidad de acuerdos para atender problemas referentes a la seguridad, crecimiento, productividad, pobreza, educación y salud.

También llamó a fortalecer el Estado de Derecho como base de la convivencia social y destacó que la experiencia histórica muestra que el desarrollo de una comunidad resulta más rápido y factible cuando existen reglas que generan certidumbre para la interacción entre las personas.

El Premio Eugenio Garza Sada 2026 es un reconocimiento creado en 1993 por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, para distinguir iniciativas relacionadas con liderazgo, emprendimiento e innovación social.

En esta edición fueron reconocidos Eric Hágsater Gartenberg, Formando Emprendedores Sociales, A.B.P., y OAKs Filtration, proyecto encabezado por Luis Ángel Robles Morales.