70 % de los mexicanos gastará en alimentos y snacks durante la temporada futbolera, revela PayPal

En México, el futbol se grita, se celebra e influye en el gasto de los mexicanos. Según el estudio PayPal Soccer Fans Report, la próxima temporada futbolera internacional influirá en la forma en que los mexicanos gastan, pagan y comparten:

Comida, delivery y botanas

El 70 % planea gastar en alimentos y snacks durante la temporada, convirtiéndolos en la principal categoría de consumo asociada al futbol. Le sigue el food delivery, con 65 % de intención de gasto; duplicando la intención de compra de boletos para partidos (31 %). Destacan las botanas y snacks (58 %), la pizza (48 %) y los tacos (37 %).

Ni "yo invito" ni "tú solo tomaste agua": así se dividirán los gastos

Para gastos como boletos, viajes o alojamiento, 33 % de los mexicanos prefieren dividir cada gasto en tiempo real usando una app de pago, mientras que 31 % prefiere que cada quien reserve y pague lo suyo. Otros son más tradicionales: 23 % junta dinero por adelantado, 19 % se turna para cubrir gastos del grupo y 14 % deja que una persona pague todo para que después le reembolsen.

Mexicanos juegan hacia lo seguro… aunque el cash sigue en la cancha

Durante la temporada futbolera, crece la importancia de métodos de pago seguros y eficientes: 87 % considera importante la seguridad, y 83 % valora el control de presupuesto, un checkout rápido y la protección de compra. Pese a que 66 % de los mexicanos busca evitar el efectivo, muchos aún planean usarlo para alimentos y snacks (67 %), food delivery (59 %), reuniones (55 %) y restaurantes o sports bars (47 %).

Entre los beneficios de usar wallets o apps de pago durante eventos y reuniones, los mexicanos destacan la seguridad (48 %), el control de gastos (37 %) y la facilidad para rastrear gastos compartidos (30 %).

Gen Z: menos streaming, más futbol

La Generación Z será una de las más sociales al momento de ver los partidos: solo 7 % de los adultos Gen Z afirma que planea verlos por su cuenta. Además, el 41 % estaría dispuesto a reducir salidas con amigos; 26 % recortaría gastos en streaming o suscripciones; 26 % disminuiría compras de ropa o productos no esenciales; y 15 % incluso reduciría ahorro o aportaciones para el retiro.

"En México, el futbol también se vive con decisiones de compra donde los consumidores buscan cada vez más seguridad, conveniencia y control sobre sus finanzas. En PayPal ofrecemos una experiencia de pago con confianza durante esta temporada futbolística", comentó Allan Picos, director comercial de PayPal México e Hispanoamérica.

Pagos flexibles para una temporada de alto consumo

El 73 % de los mexicanos considera importantes las alternativas de pago a plazos para cubrir gastos relacionados con eventos deportivos internacionales, cifra que aumenta a 77 % entre los aficionados al futbol.

Con soluciones como Pagos Diferidos, PayPal se perfila como una plataforma ágil, segura y flexible para consumidores y comercios durante grandes torneos deportivos internacionales. De acuerdo con el estudio, 46 % de los mexicanos identificó a PayPal como su cartera digital favorita para sus compras durante esta temporada futbolera.