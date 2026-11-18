Green Tide Logistics busca ampliar el transporte marítimo de corta distancia como alternativa para movilizar mercancías entre México y Estados Unidos, ante la saturación de carreteras y cruces fronterizos. La naviera mexicana considera necesario fortalecer la conectividad entre puertos, ferrocarriles y carreteras para diversificar las operaciones logísticas y reducir la dependencia del transporte terrestre.

Durante 2025, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos superó los 850 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 85% se movilizó por camión o ferrocarril y menos de 8% por vía marítima, según cifras presentadas por la compañía. Para Green Tide Logistics, esta distribución refleja una presión creciente sobre la infraestructura terrestre, especialmente ante la expansión de la actividad manufacturera.

La infraestructura carretera y fronteriza no crecerá al ritmo de la demanda. No es un fenómeno coyuntural, sino una presión estructural sobre la capacidad y la confiabilidad del transporte terrestre”, explicó Manuel Álvarez, cofundador de Green Tide Logistics.

La empresa desarrolla rutas marítimas sin transbordos que conectan el Golfo de México con la costa este estadounidense. Desde Tuxpan, Veracruz, los embarques llegan a Port Canaveral, Florida, en aproximadamente cuatro días, mientras que el trayecto hacia la región de Filadelfia requiere siete días. Este esquema permite reducir los recorridos carreteros y ofrece una alternativa a los cruces fronterizos terrestres.

Especial

La compañía destacó que trasladar por carretera un contenedor de 20 toneladas desde la Ciudad de México hasta Filadelfia implica recorrer cerca de 4 mil 100 kilómetros y emitir alrededor de 5.1 toneladas de dióxido de carbono. Con la alternativa marítima, los trayectos terrestres disminuyen a unos 350 kilómetros y las emisiones totales se reducen a aproximadamente 1.9 toneladas.

Un embarque puerta a puerta por nuestra ruta reduce sus emisiones de CO₂ en cerca de un 60% frente al transporte por carretera. Lo más valioso es que esa reducción no se obtiene a costa de la eficiencia ni de la resiliencia, sino al mismo tiempo que ambas”, destacó Álvarez.

Como parte de su estrategia, Green Tide Logistics trabaja en una plataforma tecnológica que permitirá calcular las emisiones de cada embarque mediante metodologías internacionales, con el objetivo de que sus clientes incorporen esta información a sus programas de sostenibilidad y seguimiento ambiental.

La empresa, integrante de Grupo PRODI y vinculada con Mota-Engil México, identificó la falta de infraestructura intermodal y de incentivos para transferir carga terrestre al transporte marítimo como obstáculos para el crecimiento del sector. “México cuenta con puertos e infraestructura capaces de sostener este modelo, pero aún no con incentivos que favorezcan el traslado de carga de la carretera al mar”, sostuvo Álvarez.

Green Tide Logistics contempla incorporar una ruta desde Coatzacoalcos y extender sus conexiones hacia Canadá. Con ello busca consolidar una red de transporte marítimo de corta distancia en el Golfo de México y la costa este de Norteamérica, complementaria al camión y al ferrocarril, para atender el crecimiento del comercio regional.