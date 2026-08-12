Flix México: Apoyan pequeños operadores en el transporte de pasajeros

Con un esquema de pago por kilómetro y la absorción de la mayoría de los gastos operativos, Flix busca que crezca el mercado del transporte de pasajeros en el país, aseguró Carlos Magaña, director general de la empresa en México.

En conferencia, el directivo mencionó que este mercado es excluyente y las normas desequilibran al pequeño operador, por lo que Flix ofrece una estrategia “paraguas” dando los beneficios que van desde la planeación de rutas, acompañamiento para permisos y autorizaciones hasta la atracción de pasajeros.

Magaña adelantó que este año no harán una expansión de rutas sino una consolidación de las rutas actuales, considerando que actualmente tienen seis rutas en ocho estados del país y una frecuencia de mil 600 viajes mensuales.

De acuerdo con el directivo, México es uno de sus mercados prioritarios de expansión a nivel global, junto con la India, debido al tamaño del sector de autotransporte de pasajeros.

Magaña destacó que el país ocupa el tercer lugar mundial en este segmento, solo detrás de China e India, con un mercado valuado en alrededor de 8 mil billones de euros y más de 4 mil millones de viajes al año.

“El mercado mexicano es estratégico, 95% de los pasajeros que realizan viajes interurbanos utilizan el autobús como principal medio de transporte, por lo que creemos que existe una gran oportunidad de crecimiento”, afirmó.

Los retos

Carlos Magaña dijo que el sector enfrenta rezagos como la edad promedio de la flota de autobuses que es de aproximadamente 16 años, mientras que las tarifas continúan aumentando por encima de la inflación y la contribución del sector a la economía muestra un comportamiento prácticamente estancado.

Además, Magaña comentó que en el sector hay una elevada concentración del mercado pues, mientras existen alrededor de 28 mil permisionarios registrados ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de los cuales 84% son pequeñas y medianas empresas, con entre una y cinco unidades, más de 95% de las rutas están concentradas en cuatro grandes grupos y tres de cada cuatro rutas son atendidas por un solo operador.

“Creemos que el mercado tiene grandes áreas de oportunidad, hay miles de operadores con experiencia y flota, pero enfrentan múltiples obstáculos para competir en un piso más homogéneo”, señaló Magaña.

Pago garantizado y menor riesgo

Bruno Lepardi, director comercial de Flix México, explicó que el modelo de negocio de la compañía está diseñado para que los pequeños transportistas se concentren en la operación, mientras Flix asume funciones como la planeación de rutas, mercadotecnia, ventas, tecnología, atención al cliente y precios dinámicos.

El directivo aseguró que uno de los principales incentivos consiste en un esquema de pago por kilómetro recorrido que garantiza ingresos desde el inicio de la operación.