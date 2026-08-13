Peso toca su mejor nivel desde 2024 tras inflación en EU

El peso inició la jornada del jueves con un avance marginal frente al dólar y se mantuvo cerca de sus niveles más fuertes desde mayo de 2024, apoyado por un debilitamiento del billete estadounidense después de la publicación de nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

La moneda mexicana cotizaba en 17.0416 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.05% frente al precio de referencia de LSEG de la sesión anterior, ubicado en 17.0500 pesos por dólar.

Aunque el movimiento fue moderado, el comportamiento del peso refleja la atención de los inversionistas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Inflación de Estados Unidos modifica expectativas sobre la Fed

Uno de los principales factores detrás del comportamiento de los mercados fue el dato de precios al productor de Estados Unidos.

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo informó que los precios al productor para la demanda final se mantuvieron sin cambios en julio, frente a las expectativas de los analistas de un incremento. En junio, el indicador había registrado una caída revisada de 0.1%.

El dato llegó un día después de que se conociera el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que aumentó 0.1% en julio, en línea con las proyecciones.

La combinación de ambos indicadores reforzó la percepción de que las presiones inflacionarias estadounidenses podrían estar moderándose, un elemento clave para las decisiones de la Reserva Federal.

Monex ubica soporte del peso en 17.00 y resistencia en 17.10

La correduría Monex señaló que el peso mexicano se benefició del debilitamiento del dólar y de la modificación de las expectativas de los inversionistas sobre la política monetaria estadounidense.

Hoy, el peso es favorecido por el debilitamiento del billete americano, ante la reconfiguración de las expectativas de los inversionistas sobre el rumbo de la política monetaria de la Fed. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.00 y $17.10 respectivamente, en el mercado interbancario", indicó la firma en un reporte

Con una cotización de 17.0416 pesos por dólar, la moneda mexicana se encontraba dentro de ese rango técnico señalado por Monex.

Edificio sede del Grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

BMV opera a la baja pese a menor presión inflacionaria en EU

Mientras el peso avanzaba, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraba pérdidas durante las primeras operaciones de la jornada.

El índice S&P/BMV IPC, principal indicador del mercado accionario mexicano y referente de las acciones más negociadas, descendía 0.34%, hasta los 65,532.04 puntos después de la apertura.

La caída ocurrió pese a que los datos de inflación estadounidense contribuyeron a reducir las expectativas de un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.

El comportamiento de la bolsa estuvo condicionado, entre otros factores, por el descenso de los precios de las materias primas, que presionó particularmente a algunas compañías vinculadas con ese sector.

Industrias Peñoles y Grupo Carso encabezan las pérdidas

Entre las emisoras con mayores descensos destacó Industrias Peñoles, cuyos títulos retrocedían 2.90%, para ubicarse en 866.51 pesos.

En segundo lugar se encontraban las acciones de Grupo Carso, conglomerado industrial que registraba una pérdida de 2.13%, hasta 141.69 pesos.

La evolución de ambas emisoras contribuyó a la presión sobre el índice accionario mexicano durante los primeros minutos de operaciones.

La sesión deja una fotografía contrastante para los mercados financieros mexicanos: mientras el peso mexicano aprovecha la debilidad del dólar para mantenerse en niveles no vistos desde mayo de 2024, la BMV opera con pérdidas ante la presión sobre los precios de las materias primas y el desempeño de algunas de sus principales emisoras.

Para los inversionistas, el foco permanece en Estados Unidos. Los datos de precios al productor y de inflación al consumidor son fundamentales para anticipar el rumbo de la Reserva Federal, especialmente de cara a su próxima decisión de política monetaria.

Por ahora, el peso se mantiene cerca de la barrera de 17 pesos por dólar, mientras el S&P/BMV IPC busca estabilizarse después de iniciar la sesión en terreno negativo.