EFEX lanza beneficio en dólares para empresas mexicanas ante mayor volatilidad cambiaria y revisión T-MEC

EFEX , empresa americana especializada en tesorería global y pagos transfronterizos, anuncia la incorporación a su plataforma de EFEX Plus USD, una herramienta comercial dirigida a empresas mexicanas que mantienen operaciones frecuentes en dólares. Este anuncio se da en un momento de presiones múltiples para las empresas medianas o mid-market, segmento que tiene un papel relevante en la exportación, la generación de empleo y la actividad económica del país.

En 2026, este grupo se está enfrentando a la revisión del T-MEC, el ruido asociado a una posible renegociación, un repunte de la volatilidad cambiaria y un ciclo regulatorio que ha endurecido la operación internacional.

EFEX Plus USD otorga a los clientes con cuentas en USD activas un beneficio comercial del 2.5 % anual sobre sus dólares, calculado diariamente sobre el saldo final del día y desembolsado el primer día hábil de cada mes.

A diferencia de otros instrumentos que pueden limitar el uso del capital, EFEX Plus USD permite conservar la disponibilidad total de los fondos. Esto significa que las empresas pueden utilizar su dinero en cualquier momento mientras reciben el beneficio.

"EFEX Plus USD es, en esencia, una herramienta adicional para la gran proporción de nuestros clientes que mantienen operaciones recurrentes en dólares. No inmoviliza capital: el cliente sigue disponiendo de su dinero como siempre, y recibe un beneficio por operar dentro de la plataforma", señaló Santiago Bustamante, cofundador de EFEX.

De acuerdo con datos del estudio Radiografía de pagos y cobros internacionales , elaborado por la empresa, las vulnerabilidades de las medianas empresas no solo se encuentran en el entorno externo, sino dentro de su propia tesorería: 79 % no sabe con certeza dónde está su dinero en tránsito, qué tipo de cambio se le aplicó ni cuánto recibirá o pagará al final. Por otra parte, 3 de cada 4 (75.4 %) de las empresas encuestadas no cuentan con protección ante un eventual repunte de la volatilidad.

Bustamante añadió que la calma cambiaria reciente puede generar una falsa percepción de estabilidad, en un momento en el que diversos factores del mercado tienen el potencial de elevar la incertidumbre y provocar sobrecostos que no siempre están contemplados en los presupuestos de las empresas, ni pueden trasladarse al cliente final.

EFEX Plus USD se integra a una plataforma de tesorería sin comisiones por transferencia, con tipos de cambio interbancarios en tiempo real y recepción de pagos domésticos en dólares. De acuerdo con la compañía, este modelo puede representar hasta 60 dólares de ahorro por transferencia y reducir procesos de conciliación manual. Para una empresa que opera 30 transferencias al mes, puede significar un ahorro de $1,800 dólares.

Para EFEX, el reto de fondo no se limita a la protección financiera de corto plazo. En un año atravesado por revisión comercial, presión regulatoria y un peso más sensible a los movimientos del mercado, la competitividad de las empresas dependerá cada vez más de su capacidad para tener trazabilidad sobre el dinero, controlar el flujo operativo y proteger sus márgenes.