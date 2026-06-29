Multiva convierte la sostenibilidad en motor de crecimiento para la banca mexicana

En un entorno empresarial donde la rentabilidad ya no puede desligarse del impacto social y ambiental, la sostenibilidad se consolida como un factor determinante para la competitividad. Dentro de este contexto, Grupo Financiero Multiva ha dado pasos firmes para posicionar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) como parte esencial de su estrategia de negocio.

La transformación del sector financiero responde a una nueva realidad global: inversionistas, reguladores y clientes exigen instituciones más transparentes, resilientes y capaces de generar valor más allá de los resultados financieros. Multiva ha entendido esta evolución y ha decidido convertirla en una oportunidad de crecimiento.

Más que una política corporativa, la sostenibilidad se ha integrado como un eje transversal que influye en la toma de decisiones, en la gestión de riesgos y en la creación de nuevas oportunidades de negocio. Este enfoque permite a la institución fortalecer su competitividad mientras contribuye al desarrollo económico del país.

Capital estratégico para transformar sectores clave

México atraviesa una etapa en la que la modernización de infraestructura y la transición energética son fundamentales para mantener el dinamismo económico. La necesidad de contar con energía confiable, movilidad eficiente y mejores sistemas logísticos ha elevado el papel del financiamiento estratégico.

Bajo esta visión, Multiva canaliza recursos hacia sectores con alto potencial de impacto, entre ellos infraestructura, energía, movilidad, sector inmobiliario y agronegocios. Su capacidad de estructurar financiamientos para proyectos complejos le ha permitido consolidar una posición relevante dentro del ecosistema financiero.

Al cierre de 2025, la cartera verde de la institución alcanzó 1,465 millones de pesos, reflejando un crecimiento consistente en operaciones enfocadas en sostenibilidad. Esto confirma que el financiamiento verde ha dejado de ser un nicho para convertirse en una parte clave de la banca moderna.

Paralelamente, Multiva ha fortalecido su participación en instrumentos financieros sostenibles. Actualmente, 13% de su posición total de Tesorería está invertida en bonos etiquetados bajo criterios ASG, consolidando su presencia en mercados que priorizan la inversión responsable.

Gobernanza, transparencia y visión de largo plazo

Cortesía EHIRAM BELTRAN

Uno de los elementos que distingue la estrategia de Multiva es la forma en que ha institucionalizado la sostenibilidad. Su modelo se sostiene sobre cuatro pilares: ambiental, social, gobernanza y banca sostenible, permitiendo que cada área de la organización contribuya a objetivos concretos.

En el plano ambiental, el banco impulsa prácticas orientadas a reducir impactos y mejorar la eficiencia operativa. En lo social, promueve entornos laborales más inclusivos y enfocados en el desarrollo del talento. En gobernanza, fortalece estructuras que priorizan ética, transparencia y rendición de cuentas.

La publicación de su segundo Informe de Sostenibilidad 2025 refuerza esta visión. El documento evidencia avances medibles y una estrategia clara para responder a los desafíos actuales del mercado.

El liderazgo de Multiva también trasciende su operación interna. Desde 2024, la institución coordina el Comité de Sostenibilidad de la Asociación de Bancos de México, consolidándose como un referente en la evolución de la banca responsable. En un mercado cada vez más exigente, su apuesta demuestra que crecer de manera sostenible también es una ventaja competitiva.