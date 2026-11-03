Oxxo Media integra canales para conectar marcas con consumidores

La plataforma de retail media de Oxxo inicia una nueva etapa con la evolución de Retina Media a Oxxo Media, una identidad que busca capitalizar el reconocimiento de la cadena entre marcas y agencias de la industria de productos de consumo y medios. La plataforma combina tecnología, datos, segmentación y medición para conectar a los anunciantes con los consumidores en México, especialmente en el momento de compra.

Oxxo cuenta con casi 25 mil tiendas en México y alrededor de 13 millones de clientes diarios. Por su parte, Spin Premia supera los 29 millones de usuarios. En este contexto, Oxxo Media combina la presencia física de los establecimientos con herramientas tecnológicas y distintos canales publicitarios para conectar a las marcas con los consumidores.

La estrategia contempla cuatro pilares que abarcan distintos espacios de contacto entre las marcas y sus audiencias: In-Store, Direct-to-Consumer (D2C), On-site y Off-site. Cada uno comprende canales físicos o digitales que permiten desarrollar acciones publicitarias en diferentes momentos del recorrido de compra.

El pilar Direct-to-Consumer (D2C) reúne canales de comunicación directa, como correo electrónico, mensajería RCS, notificaciones push, SMS y WhatsApp. Estas opciones forman parte de la oferta comercial de Oxxo Media para establecer comunicación directa con los consumidores.

En el entorno digital propio, el componente On-site incluye espacios publicitarios en el sitio web de Oxxo y en la aplicación de Spin Premia. Por su parte, el pilar Off-site permite desarrollar campañas en plataformas externas, como Meta, Google y aplicaciones de delivery, con apoyo de los datos propios de la compañía. Estas modalidades amplían los espacios disponibles para las acciones publicitarias dentro y fuera de las plataformas de Oxxo.

La estrategia también contempla publicidad en los establecimientos físicos mediante el pilar In-Store. Como parte de esta oferta, la red de pantallas digitales llegará a casi 7 mil tiendas al cierre de 2026. Esta infraestructura se suma a la presencia nacional de la cadena y a su relación cotidiana con millones de consumidores.

El desarrollo de estas herramientas ocurre en un contexto en el que los establecimientos físicos mantienen una participación relevante en las compras de consumo masivo. De acuerdo con eMarketer, cerca del 89% de las compras de bienes de consumo masivo en la región se realizan en tiendas físicas. Asimismo, Trinity McQueen y Co-op Media Network reportan que el 68% de las personas acude a una tienda de conveniencia sin una lista de compras definida, una circunstancia que ofrece oportunidades para conectar con los consumidores durante su recorrido de compra.

Juan Restrepo, director de Oxxo Media, señaló que la evolución de Retina Media refleja la identidad de Oxxo y la relación cotidiana que la compañía construye con las personas. El directivo también destacó el componente humano que hace posible la operación de las tiendas y el conocimiento que la empresa tiene del consumidor mexicano. Con esta transformación, Oxxo busca ampliar el alcance de su ecosistema de negocio y consolidar su plataforma de retail media como una vía para desarrollar nuevas oportunidades comerciales.