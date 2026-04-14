Todo lo que debes saber de Volvo Fashion Week México en Guadalajara

La moda mexicana vive uno de sus mejores momentos, y prueba de ello es el comienzo de Volvo Fashion Week México Guadalajara 2026, una edición que promete transformar por completo la forma en la que se experimenta una semana de la moda.

¿Cuándo empieza la Volvo Fashion Week México 2026?

Del 14 al 17 de abril, Guadalajara se convertirá en el epicentro creativo del país con un formato multisede que fusiona diseño, arquitectura e identidad cultural.

Guadalajara se convierte en el epicentro creativo del país durante cuatro días. IG fashionweekmx

Lejos de las pasarelas tradicionales, esta edición apuesta por intervenir algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Degollado, el Edificio Arroniz, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Midtown Guadalajara y la Sala Roxy. Cada locación se convierte en un escenario donde la moda dialoga con la historia y el pulso contemporáneo de la capital jalisciense.

¿Dónde serán las primeras actividades de la Volvo Fashion Week México?

La inauguración marca el tono de toda la semana. El evento arranca en el majestuoso Teatro Degollado con una alfombra roja, seguida del desfile de Julia y Renata, acompañado por música en vivo de Ely Guerra. Este primer día deja claro que la experiencia va más allá de la ropa: se trata de un espectáculo sensorial donde convergen distintas disciplinas creativas.

Espacios icónicos como el Teatro Degollado elevan la experiencia. IG fashionweekmx

El segundo día concentra una mezcla de talento emergente y nombres consolidados. Diseñadores como Olmos y Flores, Abel López y Alfredo Martínez presentan colecciones que exploran desde la sastrería contemporánea hasta la alta costura adaptada al prêt-à-porter. Uno de los momentos más esperados es la propuesta de Arre, proyecto liderado por Alejandro Fernández, que conecta la estética western con la identidad mexicana actual.

Diseñadores como Julia y Renata y Benito Santos encabezan la agenda. IG fashionweekmx

¿Cuál es el calendario del Volvo Fashion Week México?

Para el tercer día, la moda se traslada a la icónica Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, donde Benito Santos presenta una colección inspirada en la tradición musical del estado, acompañada por la voz de Ximena Sariñana. Más tarde, el enfoque cambia con la presentación de Hackett London en Midtown Guadalajara, llevando al público hacia una propuesta de menswear clásico británico con un toque contemporáneo.

El cierre, en Sala Roxy, es una declaración de creatividad sin límites. Firmas como Liberal Youth Ministry, NoName y Sentimiento apuestan por propuestas más experimentales, donde el streetwear, la cultura urbana y el performance se convierten en protagonistas. La noche culmina con una celebración que mezcla moda, música y estilo de vida, consolidando el carácter innovador del evento.

La plataforma reafirma el impacto global de la moda mexicana. IG fashionweekmx

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es su curaduría, que logra equilibrar sostenibilidad, tecnología y tradición. La participación de diseñadores como Antonio Zaragoza y María Islas refleja una nueva generación que apuesta por narrativas auténticas y procesos conscientes, mientras que nombres consolidados continúan posicionando a México en el mapa global.

Además, el evento cuenta con el respaldo de Volvo Car México, lo que refuerza la conexión entre diseño, innovación y estilo de vida. Esta alianza impulsa una visión donde la moda no solo se presenta, sino que se vive como una experiencia integral.