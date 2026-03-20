Claudia Álvarez sorprende con su debut en Madrid Fashion Week

La presencia de Claudia Álvarez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 marcó uno de los momentos más comentados de la temporada. La actriz mexicana sorprendió al debutar como modelo internacional durante el desfile de SIMORRA, consolidando así una nueva faceta en su carrera y reafirmando su influencia en el mundo de la moda.

Claudia Álvarez desfila en la pasarela de SIMORRA

Con una trayectoria sólida en televisión, cine y teatro, Claudia Álvarez ha demostrado que su talento trasciende la pantalla. Sin embargo, nadie esperaba verla conquistar una de las pasarelas más importantes de Europa.

La actriz mexicana desfiló para la firma española SIMORRA. Cortesía

Su aparición no solo generó conversación en redes sociales, sino que también fue celebrada por expertos de la industria, quienes destacaron su seguridad, elegancia y naturalidad al caminar.

Su presencia encajó perfectamente con el espíritu de la colección: una mujer que comunica, que transmite y que conecta desde lo auténtico. La actriz lució una silueta de líneas limpias y estructura precisa en tonos rojos, acompañada de detalles textiles que evocaban esa idea de “escritura material” que define a TEXERE.

La colección TEXERE explora el tejido como lenguaje narrativo. Cortesía

SIMORRA presenta su colección otoño-invierno 2026/2027

El debut tuvo lugar en el recinto de IFEMA Madrid, donde SIMORRA presentó su colección otoño-invierno 2026/2027 titulada 'TEXERE'. Esta propuesta, profundamente conceptual, gira en torno al tejido como una forma primigenia de lenguaje.

Antes de la escritura, los hilos ya contaban historias, y bajo esta premisa, la marca construyó una narrativa donde cada prenda se convierte en un relato visual.

SIMORRA presentó una propuesta conceptual inspirada en la historia, la memoria y el arte de contar con las manos. Cortesía

La colección de SIMORRA destacó por su riqueza conceptual y estética. Inspirada en el verbo latino “texere” —que significa tejer y da origen a palabras como texto y textil—, la propuesta exploró la conexión entre moda y lenguaje.

Bordados que simulan caligrafía, microdetalles metálicos y capas de tejido que se entrelazan como frases, dieron vida a prendas que van más allá de lo visual para convertirse en experiencias narrativas.

Además, la paleta cromática jugó un papel clave en la construcción del mensaje. Tonos como rojo intenso, azul nublado, verde oscuro y negro aportaron profundidad y dramatismo, mientras que los acentos en crudo y rosa suavizaron la propuesta, creando un equilibrio entre fuerza y delicadeza.

Bordados, microcaracteres y texturas superpuestas dieron forma a la colección. Cortesía

¿Quiénes asistieron al desfile de SIMORRA?

El desfile reunió a figuras destacadas de la industria y celebridades internacionales. Entre las invitadas latinas destacaron Bárbara de Regil junto a su hija Mar de Regil, así como personalidades como Elizabeth Pino y Tania Ladeiro, quienes no quisieron perderse uno de los shows más conceptuales de la semana de la moda.

El evento reunió a figuras de la moda y celebridades latinas, como Bárbara de Regil y Mar de Regil. Cortesía

Para SIMORRA, fundada en 1978 en Barcelona, esta colección reafirma su identidad como una firma que coloca el tejido en el centro del proceso creativo. A lo largo de los años, la marca ha evolucionado manteniendo su esencia: prendas elegantes, cercanas al prêt-à-porter, pero con un nivel de detalle que las convierte en piezas únicas.

El desfile reunió a insiders de la industria como Elizabeth Pino y Tania Ladeiro. Cortesía

El debut de Claudia Álvarez en este escenario no solo representa un logro personal, sino también un símbolo del alcance global del talento mexicano.