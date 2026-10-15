¿Tienes 18 mil pesos guardados? Esto puedes ganar invirtiéndolos en CETES

Los CETES son Certificados de la Tesorería de la Federación, un instrumento de deuda que emite el Gobierno de México para financiarse. Son considerados de los activos más seguros del país.

Invertir en CETES significa prestarle dinero al Gobierno por un plazo determinado. A cambio, al vencimiento recibes tu dinero de vuelta más un rendimiento fijo y conocido desde el primer día.

Una de sus principales ventajas es que no requieren experiencia previa. Cualquier persona puede comprarlos desde Cetesdirecto, la plataforma oficial del Gobierno, con montos accesibles para cualquier bolsillo.

Además, los CETES ofrecen liquidez: puedes retirar tu dinero antes de que termine el plazo si lo necesitas, aunque lo ideal es esperar al vencimiento para obtener el rendimiento completo pactado.

Por su respaldo gubernamental, se consideran una inversión de riesgo prácticamente nulo. No dependen del comportamiento de la bolsa ni de ninguna empresa en particular.

Esta semana, la tasa de los CETES a 28 días se ubica en 6.09 por ciento anual, de acuerdo con los resultados más recientes de la subasta de Banco de México. Con esa tasa vigente, veamos cuánto se gana invirtiendo una cantidad concreta.

Así se gana invirtiendo 18 mil pesos en CETES durante un mes

Si decides invertir 18 mil pesos en CETES a 28 días con la tasa vigente de 6.09 por ciento anual, al final del plazo obtendrás una ganancia de 84 pesos.

Esto significa que, al vencimiento, tu dinero se convierte en 18 mil 84 pesos. Es una ganancia garantizada, porque se conoce desde el momento mismo en que compras el título.

Aunque 84 pesos parezca una cifra modesta, representa un rendimiento superior al que ofrecen la mayoría de las cuentas de ahorro tradicionales en ese mismo periodo de 28 días.

Y lo mejor es que no asumes ningún riesgo adicional: el Gobierno de México respalda el pago completo del capital y los intereses al término del plazo pactado.

Qué pasa si inviertes 18 mil pesos cada mes durante un año

Ahora imagina que repites esta operación: inviertes 18 mil pesos en CETES cada mes, durante doce meses consecutivos, siempre a plazos de 28 días.

Si la tasa se mantiene cercana a 6.09 por ciento anual, cada ciclo mensual generaría una ganancia similar a la primera, de entre 80 y 85 pesos aproximadamente.

Al sumar las ganancias de los doce meses, el resultado acumulado sería de mil 9 pesos en rendimientos a lo largo del año completo.

En ese periodo, habrás destinado un total de 216 mil pesos a esta estrategia, entre los doce depósitos mensuales de 18 mil pesos cada uno.

Al sumar tu ahorro inicial y las ganancias acumuladas, el total disponible sería de 217 mil 9 pesos al cierre del año.

Esta forma de ahorrar mes con mes, conocida como reinversión constante, te permite aprovechar una tasa garantizada sin exponer tu dinero a movimientos del mercado bursátil.