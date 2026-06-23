¿Va a llover el 24 de junio, día de San Juan Bautista? Ojo si vas al estadio

Existen muchas teorías que relacionan momentos religiosos con la lluvia. El más famoso es el Viernes Santo, pero también se cree que cada día de San Juan Bautista llueve, ¿de dónde nace esta idea? Descúbrelo y, más importante, si debes cargar el paraguas.

Seguro el Bautista te suena de algo. Según la tradición, Juan Bautista fue encargado de anunciar la llegada de Jesucristo y de bautizarlo en el río Jordán, por esa razón es una figura clave en el Nuevo Testamento y uno de los profetas más relevantes.

Por eso, el 24 de junio es una fecha muy importante en el calendario religioso católico, al celebrarse su nacimiento. En México, además del significado religioso, tiene un valor cultural y popular, al asociarse con rituales relacionados con el agua, la lluvia y la purificación.

En ese sentido destaca algo curioso, la idea de que el día de San Juan Bautista llueve, asociándolo con el símbolo del bautismo, que representa este santo. ¿Qué tan real es la creencia?

Juan Bautista fue el encargado de anunciar la llegada de Jesucristo y de bautizarlo en el río Jordán Canva

¿Por qué llueve el 24 de junio, día de San Juan Bautista?

El hecho de que sea muy común que en México llueva el día de San Juan Bautista, no responde a un tema religioso, sino meteorológico. Pese a los cambios climáticos, históricamente la temporada de lluvias inicia en mayo y se extiende hasta noviembre.

Por lo tanto, no es raro que en algunos días de junio llueva en diferentes regiones del país, incluyendo el centro. Ya que en estos meses también aparecen los huracanes y ciclones tropicales, también es común que las lluvias se intensifiquen.

Sin embargo, esto nada tiene que ver con San Juan Bautista. Si bien, simbólicamente, la lluvia en fechas religiosas importantes se considera señal de bendición divina, no está comprobado que la lluvia de este día tenga propiedades “benditas”.

Es decir, aunque para la religión católica el agua representa limpieza espiritual, renovación y vida, de ahí que se utilice para purificarnos en el bautismo, no existe una relación entre la lluvia y los milagros validada por la iglesia.

En la religión católica el agua representa limpieza espiritual, renovación y vida Canva

¿Hay pronóstico de lluvia para el 24 de junio en CDMX?

Aunque es imposible saber con exactitud si lloverá el 24 de junio, día de San Juan Bautista, en la CDMX, el pronóstico meteorológico puede ayudarnos a darnos una idea.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo estará medio nublado; por la tarde, aunque el ambiente será cálido, existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la CDMX y Estado de México.

Según la previsión, esta podría acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por lo tanto, si vas al Estadio Ciudad de México al ver el partido Chequia-México, lo mejor es tomar tus precauciones.

Si irás al estadio este 24 de junio, toma tus precauciones Cuarto Oscuro

Recomendaciones para ir al Estadio Ciudad de México con lluvia

Evita llevar paraguas al estadio. Este se encuentra dentro de la lista de objetos prohibidos, por el riesgo de usarse como proyectil, por lo tanto, te lo quitarán en la entrada. La mejor alternativa es un impermeable o poncho de plástico que sea fácil de guardar.

Utiliza un calzado adecuado. No es obligatorio llevar botas de lluvia, pero sí zapatos cerrados e impermeables con suela antiderrapante. Esto te ayudará a prevenir accidentes, pues las escaleras y rampas pueden estar resbalosas.

Elige bien tu outfit. En días lluviosos es mejor usar prendas de secado rápido, evitando la ropa de algodón y mezclilla gruesa, pues cuando se moja se tarda mucho en secar. Las telas sintéticas son tus mejores aliadas.

Protege tus pertenencias. Las bolsas de cierre hermético son tus mejores aliadas en la lluvia, úsalas para guardar tu celular, boletos, tarjetas de crédito y otros que podrían arruinarse al mojarlos. Recuerda que al estadio solo entran bolsos y mochilas pequeñas.

Sal de tu casa con tiempo. Los días del partido, muchas vialidades, especialmente las cercanas al estadio, están cerradas. Si a esto le sumas el tráfico por la lluvia, el tiempo de traslado se incrementa, es mejor acercarse a la zona desde temprano.

¿Habías escuchado sobre la relación entre la lluvia y el día de San Juan Bautista? Ahora que ya aclaramos la duda sobre la probabilidad de lluvia para el 24 de junio, sal prevenido a la calle.