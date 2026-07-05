¿Qué hacer en Filadelfia? La cuna de EU

Fue aquí, en lo que ahora es Filadelfia, el 4 de julio de 1776, donde los padres fundadores debatieron y adoptaron la Declaración de Independencia, y donde redactaron la Constitución de los Estados Unidos 11 años después.

La ciudad alberga muchos de los hitos más importantes de la nación: el primer zoológico, la primera biblioteca, la primera casa de la moneda y el primer museo de arte. Además de su encanto colonial, Filadelfia —nadie que sea de aquí la llama de otra manera— es famosa por sus ruidosos aficionados al deporte y, por supuesto, por sus cheesesteaks.

Visita Filadelfia como local Reuters

Conserva un ambiente de pueblo pequeño gracias a un antiguo “pacto de caballeros” que prohibía que los edificios fueran más altos que el sombrero del fundador William Penn en lo alto del Ayuntamiento.

Pero el progreso es inevitable, los primeros rascacielos se alzaron a mediados de la década de 1980. Conocida como la Ciudad del Amor Fraternal —su nombre proviene de las palabras griegas phileo (amor) y adelphos (hermano)—, Filadelfia ha sido moldeada durante mucho tiempo por sucesivas oleadas de migración.

Entre 1873 y 1915, más de un millón de inmigrantes —entre ellos italianos, alemanes, polacos y judíos rusos— llegaron en barco. La ciudad también atrajo a cientos de miles de afroamericanos durante la Gran Migración, lo que contribuyó a forjar su identidad como capital cultural, política y artística de la comunidad afroamericana y dio origen a la era del Philly Soul de los años 70.

Los inmigrantes más recientes de Vietnam y Camboya también han influido en la gastronomía y la vida social de la ciudad.

Filadelfia ha destacado como capital cultural. Reuters

¿Cómo visitar Filadelfia como lugareño?

Cómo moverse: Filadelfia es considerada la primera ciudad planificada del país, codiseñada en el siglo XVII por William Penn, un cuáquero que huía de la persecución religiosa en Inglaterra. Sus calles numeradas y amplias avenidas forman parte de un sistema de cuadrícula, por lo que es muy fácil orientarse.

La mejor manera de descubrir Filadelfia es a pie, pero para moverse por la ciudad en transporte público, puedes usar SEPTA (Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania), que ofrece servicio directo al Lincoln Financial Field, sede de los Philadelphia Eagles de la NFL.

El circuito de transporte PHLASH de Filadelfia, por su parte, ofrece un servicio con paradas libres que va desde Old City, donde se encuentran muchos de los sitios históricos, hasta Fairmount Park.

Qué ver: El Parque Histórico Nacional de la Independencia cuenta con casi dos docenas de atracciones históricas, la mayoría gratuitas, incluyendo la Campana de la Libertad y el Independence Hall.

Elegante y bien cuidada, Rittenhouse Square se encuentra en el corazón de Center City, con algunas de las tiendas más exclusivas en Walnut Street. La zona de Parkway, que linda con el río Schuylkill y las pintorescas casas flotantes de Filadelfia, alberga muchas de las instituciones culturales de la ciudad, incluido el Museo de Arte de Filadelfia.

Sus escalinatas son un lugar muy popular entre los visitantes, famosas por aparecer en la primera película de Rocky.

Museo de Arte de Filadelfia. Reuters

La Fundación Barnes posee la mayor colección de pinturas de Renoir del mundo, con 181 obras. Preste especial atención a la forma ecléctica en que se exhiben las obras de arte, bajo las estrictas instrucciones de su fundador, el dr. Albert Barnes, un ejecutivo farmacéutico.

No deje de visitar el campus de la Universidad de Pensilvania, especialmente su pintoresco Locust Walk, y tómese una selfie con la estatua de Benjamin Franklin

Qué comer y beber: Los alquileres son más baratos aquí que en Nueva York, lo que permite a los chefs arriesgarse con propuestas más elaboradas, y la ciudad es un verdadero paraíso gastronómico.

Una de sus mayores estrellas es el chef israelí Michael Solomonov, cuyo vasto imperio incluye Zahav, Laser Wolf, Federal Donuts, Goldie y Dizengoff. Si tienes poco tiempo o quieres probar la gastronomía local, Reading Terminal Market es el lugar ideal para disfrutar rápidamente de un cheesesteak, un cannoli, pretzels, sándwiches de cerdo asado y cerveza artesanal local.

Después, dirígete al nuevo Siddiq’s en Center City para probar su granizado, que se pronuncia “wudder ice”. Sus granizados vienen en una variedad de sabores frutales. Hablando de cheesesteaks: los filadelfianos tienen opiniones muy firmes sobre cuál es el mejor. Angelo’s Pizzeria en el sur de Filadelfia tiene la distinción Bib Gourmand de Michelin y está a la vuelta de la esquina de Mawn, un excepcional restaurante de fideos camboyanos.

La comida en Filadelfia tiene amplia variedad Reuters

Ambos están cerca del Mercado Italiano, uno de los mercados al aire libre más antiguos y grandes de Estados Unidos. ¿Te queda sitio para el postre? Date un capricho con un hoagie en Paesano’s.

Los fines de semana, la zona de Rittenhouse es el lugar ideal, con su animado mercado de agricultores. Pide un café con leche yemení y un bollo de pistacho en K’far (otro establecimiento de Solomonov) y siéntate en un banco para observar a la gente. O dirígete a Parc, que da a la plaza. Su ambiente parisino es inconfundible. Parc, que forma parte de la exitosa cadena de restaurantes de Stephen Starr, también ofrece uno de los mejores brunch de la ciudad.

Fishtown, hoy en día, es la zona más de moda de Filadelfia. Pasa por el Hotel Anna & Bel y disfruta de un coctel en Bastia, su restaurante de cocina sarda y corsa, junto a la piscina.

Deléitate con la jugosa hamburguesa del discreto Meetinghouse o date un capricho con la pizza de caviar de Marina’s. Maravillas culturales: Lemon Hill en Fairmount Park, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, alberga conciertos y otros eventos culturales durante la Copa Mundial, además de una gran variedad de food trucks donde se pueden degustar algunos de los platos más emblemáticos de Filadelfia