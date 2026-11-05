Aunque para muchas personas los payasos son sinónimo de diversión, risas y entretenimiento, para otras pueden representar todo lo contrario: una sensación de miedo e incluso angustia.

Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas sienten temor al ver a un payaso? Esta reacción tiene un nombre: coulrofobia, una fobia que puede presentarse tanto en niños como en adultos. Te contamos qué la provoca, cuáles son sus síntomas y cómo se puede superar.

¿Qué fobia es tenerle miedo a los payasos?

El miedo intenso a los payasos se conoce como coulrofobia. Aunque no está reconocida por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA).

Un término que comenzó a utilizarse en la década de 1990. La palabra está relacionada con el griego kolobathristes, que hace referencia a alguien que camina sobre zancos.

De acuerdo con Cleveland Clinic, las películas de terror y las representaciones de payasos con características aterradoras también pueden influir en la percepción que algunas personas tienen de ellos.

Payasos: artes escénicas. Foto: Canva

¿Cuáles son los síntomas del miedo a los payasos?

Una de las reacciones más comunes cuando alguien siente miedo al encontrarse con un payaso es intentar alejarse o evitar cualquier contacto. En el caso de los niños, este temor incluso puede manifestarse mediante el llanto.

Sin embargo, la coulrofobia también puede provocar distintas reacciones físicas y emocionales, entre ellas:

Respiración y ritmo cardíaco acelerados.

Respiración y ritmo cardíaco acelerados. Una intensa sensación de terror.

Piel pálida.

Sudoración excesiva (hiperhidrosis).

Náuseas.

Temblor o estremecimiento.

Sudoración excesiva por fobia. Foto: Canva

¿Cómo superar el miedo a los payasos?

Aunque muchas personas pueden pensar que este temor es algo exclusivo de los niños, Cleveland Clinic señala que los investigadores han identificado signos de coulrofobia en pequeños de tan solo 3 años.

Por ello, tanto niños como adultos pueden necesitar apoyo para enfrentar este miedo. Una de las alternativas es la terapia de exposición, siempre acompañada por un profesional de la salud mental, quien puede ayudar a la persona a enfrentar gradualmente aquello que le provoca angustia.

Entre las estrategias que pueden utilizarse se encuentran:

- Practicar técnicas de respiración y relajación: pueden ayudar a controlar la ansiedad antes y durante una exposición gradual.

- Ver imágenes o videos de payasos: es útil cuando los niños observan cómo una persona se maquilla y se transforma en payaso, para comprender que detrás del personaje hay alguien más. Eso sí, siempre con la asesoria de un profesional.

Payasos: artes escénicas. Foto: Canva

Los payasos forman parte de una expresión artística que busca llevar alegría, provocar sonrisas y animar distintos espacios. Sin embargo, no todas las personas los perciben de la misma manera.

Si ver uno te provoca miedo, recuerda que no tienes que obligarte a enfrentarlo de golpe. Con acompañamiento adecuado y estrategias profesionales, es posible trabajar ese temor poco a poco.