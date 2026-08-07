Una carrera forjada en la perseverancia

El camino de Vozinha hacia el fútbol profesional fue poco convencional.

Antes de debutar, trabajó en la industria pesquera en Cabo Verde mientras entrenaba en su tiempo libre. Firmó su primer contrato profesional a los 25 años.

En la década siguiente, jugó en seis países, principalmente en divisiones inferiores. Según sus propias palabras, el sueño de jugar el torneo más importante del fútbol lo mantuvo en pie.

Un momento decisivo en el escenario mundial

Vozinha fue clave para Cabo Verde con 40 años. Realizó siete paradas para lograr el empate ante España y ocho contra Argentina. En cuatro partidos, permaneció invicto en el tiempo reglamentario y sumó 18 intervenciones.

Sus actuaciones le valieron el reconocimiento mundial, y sus seguidores en redes sociales pasaron de 50.000 a casi 30 millones. Poco antes del torneo, Vozinha aún no tenía contrato con ningún club. Su fichaje por Colo-Colo es el último paso de una carrera marcada por la constancia.

El fichaje de Vozinha por Colo-Colo abre un nuevo capítulo en su carrera, mientras continúa buscando nuevos desafíos en el escenario sudamericano. Su determinación para seguir progresando a lo largo de su trayectoria refleja el espíritu de exploración que se alinea con la estrategia "Travel+" de JETOUR.

Un espíritu de exploración compartido: JETOUR respalda cada viaje

La trayectoria de Vozinha se ha forjado con años de perseverancia. Del mismo modo, el crecimiento global de JETOUR se ha construido con inversión continua y desarrollo a largo plazo. Desde su fundación en 2018, la marca ha reforzado su cartera de productos, capacidades tecnológicas y operaciones globales.

Con más de 2,4 millones de vehículos vendidos, JETOUR lidera las ventas totales de SUV en cuatro mercados (Angola y Egipto, entre otros); encabeza el segmento Boxy SUV en nueve mercados (Chile, Sudáfrica y Marruecos); y es la primera marca china de SUV en once mercados, incluidos Emiratos Árabes Unidos y Perú.

Desde una pequeña isla de Cabo Verde hasta Santiago de Chile, el portero de 40 años sigue asumiendo nuevos retos. Del mismo modo, JETOUR ha expandido su presencia global a más de 100 países y regiones, ofreciendo experiencias de movilidad diversas para usuarios de todo el mundo bajo su estrategia "Travel+".