Portal del León este 8 de agosto: lo que NO debes hacer durante el evento espiritual

El Portal del León es un evento de carácter espiritual y astrológico que alcanza su punto máximo cada 8 de agosto. Muchas personas consideran que es un momento que debe aprovecharse para la introspección, establecer intenciones y trabajar en el crecimiento personal.

Este evento se asocia con varios elementos simbólicos como:

Leo: el Sol se encuentra transitando el signo zodiacal de Leo.

el Sol se encuentra transitando el signo zodiacal de Leo. Sirio : en las tradiciones esotéricas se relaciona con la estrella Sirio , considerada un símbolo de luz y conciencia.

El número 8 : en numerología representa abundancia, equilibrio, poder y el símbolo del infinito (∞). Por eso el 8/8 se considera especialmente significativo.

Es común que este día, 8 de agosto, las personas lo aprovechen para meditar, escribir metas o intenciones, practicar gratitud, hacer ejercicios de visualización y reflexionar sobre cambios personales y nuevos proyectos.

¿Qué NO hacer en el Portal del León, el 8 de agosto?

Portal del León el 8 de agosto. Especial

Para los que desean abordar el Portal del León del 8 de agosto desde la perspectiva espiritual y simbólica, estas son cinco cosas que se recomienda evitar durante esta fecha:

Tomar decisiones importantes desde el enojo. Se aconseja no actuar impulsivamente ni dejarse llevar por emociones intensas. La idea es aprovechar el día para reflexionar antes de tomar decisiones que puedan tener consecuencias importantes.

Se aconseja no actuar impulsivamente ni dejarse llevar por emociones intensas. La idea es aprovechar el día para reflexionar antes de tomar decisiones que puedan tener consecuencias importantes. Enfocarse en pensamientos negativos. Dentro de estas creencias, se recomienda evitar alimentar miedos, pesimismo o pensamientos relacionados con aquello que no se quiere atraer. En su lugar, se propone concentrarse en objetivos y deseos positivos.

Hacer rituales por miedo o desesperación. El Portal del León no debería convertirse, desde esta perspectiva, en una razón para actuar con ansiedad. Se sugiere evitar prácticas que generen temor y recordar que se trata de una tradición espiritual, no de un fenómeno comprobado científicamente.

Intentar controlar a otras personas. Las prácticas de manifestación suelen enfocarse en los propios deseos y objetivos. Por eso, se recomienda no utilizar esta fecha para intentar manipular sentimientos, decisiones o acciones de otras personas.

Obsesionarse con la manifestación. No es necesario pasar todo el día haciendo rituales, escribiendo deseos o buscando señales. Lo recomendable es tomar el 8 de agosto como una oportunidad simbólica para reflexionar, agradecer y establecer intenciones, sin convertirlo en una fuente de ansiedad.

Intenciones, gratitud y meditación

Portal del León el 8 de agosto. Especial

En cambio, desde la perspectiva espiritual y simbólica del Portal del León 8/8, estas son cinco cosas que se recomienda hacer para aprovechar la fecha:

Escribir tus intenciones y deseos. Anota aquello que quieres atraer o conseguir, como nuevos proyectos, estabilidad, crecimiento personal o cambios positivos. La idea es expresar con claridad qué quieres para tu vida.

Anota aquello que quieres atraer o conseguir, como nuevos proyectos, estabilidad, crecimiento personal o cambios positivos. La idea es expresar con claridad qué quieres para tu vida. Practicar la gratitud. Dedica unos minutos a reconocer las cosas buenas que ya tienes. Puedes escribir una lista de personas, experiencias o logros por los que te sientes agradecida.

Visualizar tus metas. Imagina cómo sería tu vida si alcanzaras aquello que deseas. Trata de visualizarlo con detalle y, sobre todo, piensa en qué acciones concretas puedes comenzar a realizar para acercarte a esas metas.

Meditar y buscar un momento de calma. Reserva unos minutos para desconectarte del ruido y concentrarte en tu respiración. Puede ser una oportunidad para ordenar tus pensamientos y comenzar el día con mayor claridad.

Dejar atrás aquello que ya no quieres. Puedes aprovechar simbólicamente esta fecha para reflexionar sobre hábitos, pensamientos o situaciones que deseas cerrar. Escribirlos y después romper o guardar la hoja puede funcionar como un acto personal de cierre y renovación.

Ritual para la abundancia durante el Portal 8/8

Portal del León el 8 de agosto. Especial

Dentro de las creencias espirituales, el Portal del León se vincula con el momento en que el Sol transita el signo de Leo y la fecha coincide con el 8 de agosto (8/8), una combinación considerada especialmente poderosa por quienes practican numerología.

El número ocho suele asociarse con conceptos como el equilibrio, la abundancia, el poder personal y el infinito.

Si tu deseo en esta ocasión es atraer la abundancia, puedes hacerlo como un ejercicio simbólico de intención y reflexión. Un ritual que suele hacerse en esta fecha es el siguiente:

Necesitas:

Una vela blanca o amarilla

Una hoja de papel

Una pluma

Un vaso con agua

Una moneda

Los pasos son:

Busca un lugar tranquilo. Coloca la vela, el vaso con agua y la moneda frente a ti. Apaga el celular y procura estar unos minutos sin interrupciones.

Escribe tus intenciones. En la hoja escribe 8 cosas que quieres atraer a tu vida, procurando formularlas de manera positiva y concreta. Por ejemplo: “Quiero tener estabilidad económica”, “Quiero encontrar nuevas oportunidades laborales” o “Quiero administrar mejor mi dinero”.

Visualiza lo que deseas. Cierra los ojos durante unos minutos e imagina cómo sería tu vida al alcanzar esas metas. Más que pensar solamente en dinero, enfócate en la tranquilidad, oportunidades y bienestar que quieres construir.

Haz una afirmación de abundancia. Puedes repetir tres veces: “Estoy abierta a nuevas oportunidades, confío en mis capacidades y trabajo para construir la abundancia que deseo.”

Cierra el ritual. Agradece por lo que ya tienes, toma el vaso de agua y guarda la moneda como símbolo de tu intención. Conserva la hoja en un lugar privado y vuelve a leerla cuando necesites recordar tus objetivos.

Si quieres seguir la tradición del 8/8, la opción más simbólica sería hacerlo el 8 de agosto a las 8:08 a. m. También puedes hacerlo a las 8:08 p. m. si te resulta más cómodo. La hora no tiene un efecto demostrado; lo importante es que para ti funcione como un momento de concentración y renovación de objetivos.