¿Sabías por qué se echa agua en Sábado de Gloria? Esta es la razón y las multas en CDMX

El Sábado de Gloria es una de las fechas más representativas de la Semana Santa. Sin embargo, además de su significado religioso, también se ha popularizado por una peculiar costumbre: mojarse con agua.

Aunque muchas personas lo ven como un momento de diversión, este día forma parte del Triduo Pascual y tiene un profundo simbolismo dentro de la tradición cristiana.

Este momento representa el periodo entre la muerte de Jesús en la cruz, recordada el Viernes Santo, y su resurrección en el Domingo de Pascua.

A pesar de ello, en varias regiones las personas han adoptado la tradición de arrojar agua, cubetazos o globos. Pero, ¿de dónde surge esta costumbre? Aquí te lo contamos.

¿Por qué se echa agua en Sábado de Gloria?

La práctica de mojarse durante el Sábado de Gloria tiene su origen en antiguas tradiciones ligadas a la religión católica.

Este día simboliza purificación y renovación espiritual, previo a la celebración más importante del cristianismo: la resurrección de Jesús.

Dentro de los contextos religiosos y espirituales, el agua es un símbolo de limpieza y purificación. Durante muchos años se creía que bañarse o usar agua en esta fecha representaba una forma simbólica de lavar los pecados y comenzar una nueva etapa espiritual.

Con el paso del tiempo, especialmente en México, esta tradición se transformó en una práctica popular en la que algunas personas comenzaron a mojarse con cubetas o globos con agua, convirtiéndolo en una actividad más recreativa que religiosa.

¿Por qué la gente se moja en Sábado de Gloria? Foto: Cuartoscuro.com

¿Multas por desperdicio de agua CDMX?

En los últimos años, debido a la escasez de agua en la Ciudad de México, las autoridades han llamado a la población a evitar desperdiciar agua durante el Sábado de Gloria.

Por esta razón, se han establecido sanciones para quienes utilicen agua de forma indebida o la desperdicien en la vía pública.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, las sanciones pueden ser:

Multas de 100 a 300 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 11 mil y más de 35 mil pesos

Multas de 100 a 300 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 11 mil y más de 35 mil pesos Arresto de 20 a 36 horas

Trabajo comunitario de 10 a 18 horas

Las autoridades también han reforzado campañas de concientización para promover el uso responsable del agua, especialmente en temporadas donde el abasto puede verse afectado.

¿Por qué la gente se moja en Sábado de Gloria? Foto: Canva

Cuando culmina la Semana Santa

La Semana Santa 2026 comenzó el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluye el domingo 5 de abril, día en que se celebra el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua.

Esta es la celebración más importante para la religión cristiana, ya que conmemora el momento en que Jesús resucita al tercer día después de haber sido crucificado.

¿Por qué la gente se moja en Sábado de Gloria? Foto: Canva

Aunque el Sábado de Gloria se ha convertido en una tradición para muchas personas, las autoridades insisten en la importancia de cuidar el agua, un recurso vital, y evitar prácticas que fomenten su desperdicio.