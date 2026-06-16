De 40°C a bajo cero en el mismo instante: El misterio de las estaciones opuestas en la Tierra

Mientras millones de personas disfrutan del verano, toman vacaciones y enfrentan temperaturas elevadas, en otros países ocurre exactamente lo contrario. Allí es momento de sacar los abrigos, encender la calefacción y prepararse para jornadas mucho más frías.

La diferencia puede parecer extraña a primera vista. Después de todo, todos vivimos en el mismo planeta y compartimos el mismo Sol.

Entonces, ¿por qué cuando en México, Estados Unidos u otras partes del mundo es verano, en países como Argentina, Chile o Australia puede ser invierno?

¿Por qué las estaciones son opuestas en el hemisferio norte y sur? Canva

¿Por qué no es la misma estación del año en todo el mundo?

Aunque el Sol ilumina a toda la Tierra, no todas las regiones reciben la misma cantidad de luz ni de calor al mismo tiempo.

Durante algunos meses del año, ciertas zonas reciben rayos solares más directos y durante más horas al día. En otras regiones ocurre exactamente lo contrario.

Esta diferencia influye directamente en las temperaturas, la duración de los días y las condiciones climáticas que caracterizan a cada estación.

Por esa razón, mientras una parte del planeta vive días cálidos y soleados, otra experimenta temperaturas más bajas y jornadas con menos luz.

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Esta es la razón por la que las estaciones son opuestas en el hemisferio norte y sur

La principal razón es la inclinación de la Tierra.

El planeta gira sobre un eje imaginario que está inclinado aproximadamente 23.5 grados. Lo importante es que esa inclinación se mantiene prácticamente igual mientras la Tierra realiza su movimiento de traslación alrededor del Sol.

Cuando el Hemisferio Norte queda orientado hacia el Sol, recibe rayos solares más directos y durante más tiempo cada día.

Como resultado, aumentan las temperaturas y llega el verano.

Al mismo tiempo, el Hemisferio Sur queda inclinado en dirección contraria. Allí la luz solar llega con menor intensidad y los días son más cortos, favoreciendo la llegada del invierno.

Meses después ocurre exactamente lo contrario.

El Hemisferio Sur pasa a recibir más luz solar y comienza el verano, mientras el Hemisferio Norte entra en la temporada invernal.

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¿Por qué cuando es verano en México es invierno en otros países?

México se encuentra en el Hemisferio Norte, mientras que Argentina, por ejemplo, está ubicada en el Hemisferio Sur.

Debido a esta ubicación, ambos países experimentan estaciones opuestas.

Cuando el Hemisferio Norte recibe más luz solar, México vive el verano.

Al mismo tiempo, Argentina recibe menos radiación solar, por lo que atraviesa el invierno.

La situación cambia aproximadamente seis meses después.

Mientras los argentinos disfrutan de temperaturas más cálidas durante diciembre y enero, gran parte de México experimenta las condiciones típicas del invierno.

Este patrón se repite año tras año y ocurre con la mayoría de los países ubicados en hemisferios opuestos.

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¿La distancia entre la Tierra y el Sol provoca las estaciones?

Muchas personas piensan que el verano ocurre porque la Tierra está más cerca del Sol y que el invierno aparece cuando se encuentra más lejos.

Sin embargo, la diferencia de distancia no es la responsable principal de las estaciones del año.

Lo que realmente importa es el ángulo con el que llegan los rayos solares y la cantidad de horas de luz que recibe cada hemisferio.

Por eso es posible que una parte del planeta experimente temperaturas elevadas mientras la otra atraviesa una temporada mucho más fría.

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¿Cada cuánto se invierten las estaciones entre ambos hemisferios?

La Tierra tarda cerca de 365 días en completar una vuelta alrededor del Sol.

A lo largo de ese recorrido, la posición relativa de los hemisferios cambia gradualmente.

Aproximadamente seis meses después de que un hemisferio recibe la mayor cantidad de luz solar, la situación se invierte y el otro pasa a ser el más favorecido.

Este ciclo anual es el responsable de que las estaciones del año sean opuestas entre el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur.