Día de la Visibilidad Lésbica: por qué se conmemora y qué significa esta fecha

La lucha contra la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo una tarea pendiente. En el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, es clave entender el origen de esta fecha y por qué sigue siendo necesaria.

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), con base en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-2021), la discriminación por orientación sexual ocupa el tercer lugar en la capital. Esto evidencia que aún falta mucho por avanzar para erradicar estas prácticas y fortalecer la visibilidad de la comunidad.

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica?

El Día de la Visibilidad Lésbica tiene su origen en España, donde se conmemoró por primera vez impulsado por colectivos LGBTIQ+. De acuerdo a Amnistía Internacional España, esta fecha busca visibilizar la presencia y los derechos de las mujeres lesbianas en el espacio público.

A lo largo de los años, diversos colectivos han impulsado acciones para frenar la discriminación basada en la orientación sexual.

Entre las actividades más comunes destacan conversatorios, manifestaciones y eventos culturales que abordan los avances, retos y pendientes en la lucha por la igualdad.

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica? Foto: Canva

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica el 7 de marzo en Argentina?

Aunque en muchos países el Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora el 26 de abril, en Argentina tiene lugar el 7 de marzo. Esta fecha recuerda el asesinato de Natalia “Pepa” Gaitán en 2010, en Córdoba, por lesbofobia.

El caso conmocionó al país, ya que la joven fue asesinada a los 27 años. Desde entonces, su historia se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia, que busca generar conciencia y exigir un alto a la violencia y discriminación.

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica? Foto: Canva

Principales formas de discriminación hacia la diversidad sexual

El COPRED señala que, con base en información de Jóvenes por una Salud Integral, A.C., las personas de la diversidad sexual enfrentan diversas problemáticas, entre ellas:

Discriminación y crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género

Discriminación y crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género Resistencia cultural y política en entornos conservadores

Estigmatización

Retrocesos en derechos humanos

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica? Foto: Canva

¿Qué hacer y a dónde acudir en caso de discriminación?

Si en algún momento has sido víctima de discriminación, es importante que sepas que existen instituciones que pueden orientarte y apoyarte.

Algunas de las que puedes acudir son: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica? Foto: Canva

El Día de la Visibilidad Lésbica no solo es una fecha conmemorativa, sino un recordatorio de la lucha constante por el respeto, la igualdad y el fin de la discriminación. Visibilizar es un paso clave para construir una sociedad más justa e incluyente.