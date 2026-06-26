¿Tus hijos aman el espacio? Estos planetarios en CDMX los sorprenderán

¿Tus hijos sienten curiosidad por las estrellas, los planetas y los misterios del universo? Los planetarios son una excelente opción para que aprendan sobre astronomía de una forma divertida, interactiva y llena de experiencias inmersivas.

En la Ciudad de México existen varios espacios donde niñas y niños pueden acercarse a la ciencia, descubrir cómo funciona el cosmos y despertar su imaginación mientras exploran el espacio exterior.

¿Dónde visitar un planetario en la Ciudad de México con niños?

Planetario Luis Enrique Erro

Considerado el primer planetario abierto al público en México, este recinto pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y es uno de los favoritos para las familias amantes de la astronomía.

Los niños pueden disfrutar de una experiencia inmersiva dentro de su domo digital, una pantalla semiesférica de 18 metros de diámetro donde se proyectan contenidos relacionados con el universo. Además, ofrece talleres, exposiciones y actividades especiales que pueden consultarse en sus redes sociales.

Costos:

Domo de inmersión digital: 60 pesos.

Domo de inmersión digital: 60 pesos. Sala de Astronomía: 55 pesos.

Casa Tierra: entrada gratuita.

Paquete completo (domo, Sala de Astronomía y Casa Tierra): 100 pesos.

Ubicación: Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX.

Planetario de la Utopía Libertad

Si buscas una opción gratuita para disfrutar con los niños, este planetario es una gran alternativa. Aquí podrán vivir experiencias inmersivas relacionadas con la astronomía y conocer más sobre el espacio de una manera entretenida.

Además, la Utopía Libertad cuenta con otros atractivos familiares como granja interactiva, chinampa, espacio de acuaponía, tortugario, mariposario y axolotario, por lo que puede convertirse en una visita de todo un día.

Ubicación: Río Nilo, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, CDMX.

Planetario José de la Herrán

Ubicado dentro del Museo Universum, este planetario es uno de los espacios más reconocidos para la divulgación científica en la capital.

Las proyecciones están dirigidas principalmente a niños mayores de 10 años, aunque el museo también ofrece actividades para pequeños desde los 6 años. Es una excelente oportunidad para combinar diversión y aprendizaje en familia.

Costos:

Entrada al planetario: 50 pesos.

Entrada al planetario: 50 pesos. Boleto combinado para Museo Universum y planetario: 130 pesos.

Es importante considerar que el cupo por función es limitado a 35 personas.

Ubicación: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria s/n, Coyoacán, CDMX.

Planetario Joaquín Gallo

Este espacio es ideal para niñas y niños que desean profundizar en el conocimiento del universo. Aquí pueden encontrar talleres, cursos y actividades diseñadas para acercarlos a la ciencia de manera práctica y entretenida.

El planetario abre únicamente los fines de semana, por lo que puede ser una excelente opción para una salida familiar. Horario: sábados y domingos de 13:00 a 16:00 horas. Cuota de recuperación: 30 pesos.

Ubicación: Miguel Laurent 133, Portales Norte, Benito Juárez, CDMX.

Visitar un planetario puede convertirse en una actividad inolvidable para los pequeños de casa. Además de divertirse, podrán aprender sobre las estrellas, los planetas y los fenómenos que ocurren en el universo de una forma dinámica y accesible.

Si a tus hijos les apasiona el espacio o simplemente quieres acercarlos a la ciencia, estos planetarios en la capital son una excelente opción para disfrutar en familia mientras descubren todo lo que existe más allá de nuestro planeta.