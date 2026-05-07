¿Dónde ver lucha libre en CDMX? Arena México, Coliseo y otros lugares para vivir la emoción del ring

“¡Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo!” Si alguna vez has querido vivir la emoción de la lucha libre mexicana, esta es tu oportunidad para ponerte la máscara, gritar desde las gradas y disfrutar uno de los espectáculos más emblemáticos de México.

La lucha libre no solo es un deporte; también es parte de la identidad cultural del país. Sus personajes, máscaras y llaves han conquistado al público dentro y fuera de México, convirtiéndose en un símbolo reconocido a nivel mundial.

De hecho, en 2018 el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, declaró oficialmente a la lucha libre mexicana como patrimonio cultural intangible de la capital.

¿Dónde ver lucha libre en CDMX?

Si quieres vivir de cerca este espectáculo lleno de adrenalina, aquí te contamos cuáles son algunos de los lugares más populares para disfrutar de la lucha libre en la CDMX.

Arena México

La Arena México es uno de los recintos más importantes y famosos de la lucha libre mexicana. Conocida como la “Catedral de la Lucha Libre”, se ha convertido en un lugar icónico para aficionados nacionales e internacionales.

En este ring han peleado grandes leyendas del pancracio mexicano, dejando momentos históricos que marcaron a generaciones enteras.

A través de sus redes sociales puedes consultar los días de funciones, horarios y luchadores que participarán en cada evento.

Ubicación: Dr. Lavista 189, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

​La estación de Metro más cercana es Balderas.

Arena Coliseo

La Arena Coliseo es uno de los recintos más antiguos de lucha libre en México. Fue inaugurada el 2 de abril de 1943 y construida por Salvador Lutteroth González, conocido como el “Padre de la Lucha Libre Mexicana”.

Su cuadrilátero ha sido escenario de peleas históricas protagonizadas por figuras legendarias como El Santo, el icónico Enmascarado de Plata que se convirtió en símbolo de la cultura popular mexicana.

Ubicación: República de Perú 77, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

​Las estaciones del Metro más cercanas son Lagunilla y Garibaldi/Lagunilla de la Línea 8.

¿Dónde ver lucha libre mexicana en televisión y streaming?

Si prefieres disfrutar las luchas desde casa, también hay varias opciones para seguir este deporte por televisión y plataformas digitales.

Puedes ver funciones y contenido de lucha libre a través del canal oficial de CMLL en YouTube, además de plataformas y canales como Netflix, Fox Sports y Tubi .

Así que ya sea desde la arena o desde el sillón de tu casa, no te quedes sin vivir la emoción de la lucha libre mexicana y recordar a figuras históricas como El Santo, Blue Demon o Cavernario.