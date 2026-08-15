De joven conflictivo a referente mundial: Daniele Gagliotta y cómo la pizza le cambió la vida

Dicen que las oportunidades no tocan a la puerta dos veces, pero en el caso de Daniele Gagliotta fue así.

Pero sin su disciplina y el talento que desarrolló a la hora de crear pizza desde hace más de 15 años no se habría convertido en uno de los mejores exponentes mundiales de la pizza napolitana en la actualidad, que le ha valido reconocimientos como el primer lugar en Pizza Expo Las Vegas 2021 o haber recibido, recientemente, el León de Oro de Venecia como embajador de la cocina italiana.

Su llegada al mundo gastronómico, en específico al de la pizza, fue de manera fortuita. Tenía 16 años cuando el pizzero Enrico Porzio se le acercó en su natal Nápoles, Italia, para proponerle que aprendiera a ser chef y que viajara por el mundo para enseñar “la cocina nuestra”, platica Gagliotta en entrevista con Excélsior.

Pizza Mortadella al Pistaccchio. Rodolfo Monroy

La práctica la haría en sus restaurantes, trabajaría para ellos y, cuando se sintiera listo, viajaría por el mundo, pero, “realmente me parecía todo una mentira, un juego, y no le hice caso”.

Fue otra ocasión, en una reunión con personas muy importantes de Italia que le volvieron a decir: “tú tienes que ser el ejemplo a seguir para que los jóvenes puedan entender el valor de la vida y de las oportunidades.” Y esa vez “como que se me abrió la mente y les hice caso”.

Fui a la escuela gastronómica, aprendí lo que querían, con uno de mi maestros, que es la persona más influyente en el mundo de la pizza, Enrico Porzio. En ese momento no existían las redes sociales, era muy humano y aparte de la escuela... yo tenía la obligación de practicar en el restaurante de Geppi Marotta... que fue la persona que me direccionó a esa oportunidad de vida a mis 16 años de edad. Enrico fue la mano que me enseñó a hacer las pizzas y luego se me empezaron a abrir la las oportunidades, el conocimiento, pero, al principio, era un fracaso, no sabía hacer las cosas... pero se enfocaron, me guiaron bien e hice de mi vida un éxito”.

“La pizza me cambió la vida”

Gagliotta acaba de abrir su primer restaurante en México, ubicado en la calle de Bucareli a la altura del Reloj Chino, aunque ya contaba con un espacio en la Terraza de Palacio de Hierro Santa Fe.

El enorme horno acaba de ser prendido y conforme transcurren los minutos comienzan a percibirse los olores de las especias.

Antes de la charla, Daniele prepara la masa, la amasa con un movimiento de manos con total naturalidad y la deja reposar para comenzar a trabajarla, junto a su equipo, unos 20 minutos después.

“A mí, la pizza me cambió la vida”, dice con total naturalidad, quien ha cocinado para grandes personajes mundiales. “Nací en el barrio de Nápoles, en el centro... pero nunca me imaginé (todo esto). Siempre tuve el sueño de tomar un vuelo, de ir a Nueva York, a Miami, siempre lo veía en las películas y hoy en día tomo 80 vuelos al año, visito 50 países.

Daniele Gagliotta y su equipo. Rodolfo Monroy

“Lo que tal vez era un sueño lo he logrado gracias a la fe o a la disciplina, porque creo que tengo ese don de ser muy apasionado de la disciplina, me gusta hacer las cosas bien”.

Cuando era chico, recuerda, era muy conflictivo y haber salido adelante y “demostrar con una cosa sencilla que tal vez muchos antes discriminaban porque la pizza es un simple alimento, pero yo hoy, con ese simple alimento, facturo mucho más que cualquier chef que trabaje en el mejor hotel de donde esté”.

Tengo 70, 80 contratos al año, pesadísimos... no soy un egocéntrico, no me gusta ser vulnerable, soy un chico muy humano... lo único en mi vida era como buscar dar sentido a esta oportunidad y cuando vi que la pizza me iba como involucrando más y gustando, dije: ‘Bueno, un día seré un chef profesional’ y luego esa oportunidad me retribuía dinero y emoción y esa emoción me creó el futuro”.

“Hay que valorar la vida”

A sus 33 años no se toma ni un día de descanso, “nunca he descansado”. Cuando no está de viaje, está en competencia o dando asesorías. Recién terminó su libro que saldrá en un par de meses, “en inglés y español” y en breve grabará para Prime Video.

Estoy alimentando mi mundo para dar valor a lo que hice... para que los esfuerzos que estoy haciendo tengan un sentido. Siempre sentí que iba a morir joven, siempre lo he soñado, que muero joven, aunque no tomo, no fumo, no salgo a discotecas... no tomo ni pastillas... entonces, lo que hago es aprovechar mi día, hay que valorar la vida”.

Daniele dice estar en deuda con México, porque aquí aprendió a hablar español y llegó aquí hace 15 años asesorando a otro restaurante, “era un niño, no tenía nada, 18 años... abrí pizzerías con otras personas, era su pizzero y un día dije: ‘Cuando vuelva a México, abriré mi propia pizzería’”.

“México es un país demasiado versátil, hay demasiada cultura mezclada y variedad de cocina mundial... para mí, la principal fuente de mercado latinoamericano, potente e impresionante”.

Reconocimiento Daniele Gagliotta León de Oro de Venecia Rodolfo Monroy

¿Y qué debe tener una pizza para ser buena?

“De base, la materia prima: harina, tomate y queso... más el conocimiento... y amor a lo que se prepara.”

Los comensales comienzan a llegar y buscan sentarse en los sillones de terciopelo rojo o en las sillas altas ubicadas en el restaurante con dibujos alusivos como testigo en las paredes.

Involtini di pollo. Rodolfo Monroy

A Gagliotta le encantaría, subraya, que las personas valoren la pizza napolitana; el plus que él ofrece es la autenticidad.

En el menú de Daniele Gagliotta Pizzeria Napoletana hay desde entradas, pizzas, pastas, platos fuertes, bebidas y hasta deliciosos postres.

“Yo busco ser muy diferente y auténtico, no tengo muchas pastas que otros tienen, no porque eso sea mejor, porque no soy mejor y no quiero serlo, no me importa, pero sí quiero estar entre lo mejor.

“Los reconocimientos son motivaciones, pero no me creo el mejor del mundo... me creo un buen chico joven que hace un buen trabajo y doy mi más grande esfuerzo... inculcarle a todos los países donde sigo viajando la buena cocina italiana.... abriré más restaurantes aquí porque confío mucho en México”.

Pizza Diavola Rodolfo Monroy

¿Dónde se encuentra Daniele Gagliotta Pizzería Napoletana?

Daniele Gagliotta Pizzería Napoletana se encuentra en la calle de Emilio Dondé 68, en la colonia Juárez. Esquina con Bucareli. A la altura del Reloj Chino, en la Ciudad de México.

Sus horarios son de lunes a sábado de las 13:00 horas a las 22:oo horas. Los domingos cierran a las 7:00 p.m. El menú es variado y se recomienda comer una entrada, una pizza, una pasta y un plato fuerte, usualmente para compartir. Pero depende de cada comensal. La atención es de primer nivel y el lugar es bastante cálido. Cuentan con terraza para comer fuera.