¡Teotihuacán se prepara para la primavera! Esto debes saber antes de ir

La llegada de la primavera vuelve a colocar a Teotihuacán como uno de los puntos más visitados del país. Aunque el equinoccio ocurrirá el 20 de marzo a las 8:46 horas, se espera que la mayor concentración de personas se registre durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo.

Cada año, miles de visitantes acuden a la llamada Ciudad de los Dioses para presenciar el cambio de estación, una práctica que, en la época prehispánica, estaba vinculada con la observación del cielo y los ciclos agrícolas.

Tan solo en 2025, el sitio registró la visita de 36 mil 255 personas durante estas fechas, de acuerdo con datos del INAH.

Horarios especiales para el fin de semana

Para atender la alta demanda, la zona arqueológica operará con horarios específicos durante los días de mayor afluencia:

Sábado 21 de marzo: apertura a las 07:00 horas , último acceso a las 16:30 y cierre a las 17:00

apertura a las , último acceso a las 16:30 y cierre a las 17:00 Domingo 22 de marzo: apertura a las 08:00 horas y cierre a las 17:00

El operativo estará coordinado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en conjunto con autoridades estatales y municipales, como parte del Operativo Equinoccio de Primavera 2026.

Miles de personas acudieron a la zona arqueológica de Teotihuacán para celebrar el inicio de la Primavera. Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

Restricciones dentro de la zona arqueológica

Como parte de las medidas de conservación y seguridad, se mantendrán diversas restricciones para los visitantes.

Entre las principales:

No se permite subir a la Pirámide del Sol ni a otras estructuras

Las actividades se concentrarán en las plazas principales

Está prohibido el uso de drones

No se permiten actividades comerciales dentro del sitio

Además, no se permitirá el ingreso con:

Mascotas

Objetos voluminosos (anafres, casas de campaña, lonas)

Bocinas

Bebidas alcohólicas

Estas disposiciones buscan proteger tanto a los visitantes como al patrimonio arqueológico.

Miles de personas acudieron a la zona arqueológica de Teotihuacán para celebrar el inicio de la Primavera Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

Costos y accesos disponibles

El acceso general a Zona Arqueológica de Teotihuacán tendrá un costo de 210 pesos, con un descuento del 50% para mexicanos y residentes.

Como ocurre habitualmente, el domingo la entrada será gratuita para el público nacional.

Los visitantes podrán ingresar por las siguientes puertas:

Puerta 1

Puerta 2

Puerta 3

Puerta 4

Puerta 5

Los boletos estarán disponibles tanto en taquillas como en el sitio oficial del INAH.

Un sitio que concentra miles de visitantes

El equinoccio de primavera se ha consolidado como uno de los eventos con mayor afluencia en Teotihuacán, donde la combinación entre tradición, turismo y simbolismo atrae a visitantes nacionales e internacionales.

La expectativa para este 2026 es mantener una alta concurrencia durante el fin de semana, con un operativo enfocado en el orden del acceso y la conservación del sitio.