¿Dónde comer en la colonia Roma? Restaurantes imperdibles en CDMX
La colonia Roma se mantiene como uno de los epicentros culturales y gastronómicos de la Ciudad de México. Caminar por sus calles implica descubrir una oferta culinaria en constante transformación, donde conviven restaurantes de alta cocina con espacios casuales que apuestan por la innovación y la identidad propia.
Este barrio no solo atrae a locales, también se ha convertido en parada obligada para visitantes que buscan entender el pulso actual de la gastronomía capitalina.
Entre casonas históricas y avenidas arboladas, la Roma ofrece experiencias que van más allá del plato. Cada restaurante propone una forma distinta de vivir la ciudad, ya sea a través de menús de temporada, conceptos internacionales o reinterpretaciones de la cocina mexicana.
Si buscas opciones para tu próxima salida, esta guía reúne lugares clave con propuestas diversas, ideales para distintos gustos y presupuestos.
Opciones gourmet para disfrutar en la Roma
Rosetta
Considerado un referente de la alta cocina en México, este restaurante encabezado por la chef Elena Reygadas destaca por su propuesta que integra ingredientes nacionales con técnicas italianas. Su panadería artesanal es uno de sus grandes atractivos, al igual que el entorno elegante dentro de una casona antigua.
- Ubicación: Colima 166, Roma Norte
- Horario: Lunes a sábado de 13:00 a 17:30 y de 18:30 a 23:00
Máximo Bistrot
Este espacio se ha consolidado como uno de los restaurantes más influyentes de la ciudad. Su concepto “farm to table” prioriza productos frescos y de temporada, lo que se traduce en un menú que cambia de manera constante. Es una opción ideal para quienes buscan cocina contemporánea con carácter.
- Ubicación: Av. Álvaro Obregón 65 Bis, Roma Norte
- Horario: Martes a domingo de 13:00 a 22:00
Macelleria Roma
Para quienes prefieren una experiencia más accesible sin renunciar a la calidad, este restaurante italiano ofrece pastas, pizzas y cortes en un ambiente relajado. Su atmósfera invita a disfrutar sin prisa, lo que lo convierte en una alternativa recurrente para cenas informales.
- Ubicación: Orizaba 127, Roma Norte
- Horario: Diario de 09:00 a 23:00 (fin de semana hasta medianoche)
¿Qué comer en la colonia Roma?
Casa Virginia
Más que un restaurante tradicional, este espacio propone una experiencia íntima donde los platillos se comparten al centro de la mesa. Su cocina mezcla influencias mexicanas y francesas, con énfasis en ingredientes de temporada y preparaciones cuidadas.
- Ubicación: Monterrey 116, Roma Norte
- Horario: Martes a domingo de 13:30 a 22:30
Pizza Félix
Se ha consolidado como un clásico contemporáneo para quienes buscan una buena pizza en la zona. Su estilo napolitano, junto con una masa artesanal y un ambiente relajado, lo posiciona entre los favoritos tanto de locales como de visitantes.
- Ubicación: Av. Álvaro Obregón 64, Roma Norte
- Horario: Lunes a domingo de 13:00 a 23:00
Cosecha Oaxaca
Este restaurante ofrece una propuesta centrada en la cocina oaxaqueña tradicional. Sus precios accesibles y su enfoque en sabores auténticos lo convierten en una excelente opción para desayunos o comidas casuales con identidad regional.
- Ubicación: Guanajuato 19, Roma Norte
- Horario: Martes a sábado de 10:00 a 21:00, domingo de 10:00 a 19:00
Restaurantes en la Roma que son tendencia
Brew Brew
Este lugar se ha posicionado como uno de los favoritos para brunch. Su café de especialidad y su oferta de desayunos disponibles durante todo el día atraen a quienes buscan espacios relajados con una estética cuidada.
- Ubicación: Orizaba 96, Roma Norte
- Horario: Diario de 09:00 a 22:00 (aproximado)
The Lamb
Con una propuesta distinta dentro de la colonia, este gastropub de inspiración británica ha ganado popularidad por su menú reconfortante. Platillos como el fish and chips destacan en un ambiente que recrea la experiencia de un pub tradicional.
- Ubicación: Tabasco 156, Roma Norte
- Horario: Servicio por la tarde y noche
Yamata
Este speakeasy japonés apuesta por la exclusividad y el detalle. Su cocina nipona de alta calidad y su ambiente íntimo, marcado por luces tenues, lo colocan entre los espacios más sofisticados y fotografiados de la zona.
- Ubicación: San Luis Potosí 155, Roma Norte
- Horario: Servicio nocturno
La colonia Roma concentra una de las ofertas gastronómicas más diversas de la Ciudad de México. En sus calles es posible encontrar desde propuestas de alta cocina hasta conceptos casuales que responden a nuevas tendencias culinarias. Cada restaurante aporta una visión distinta que refleja la evolución constante del sector gastronómico en la capital.
Explorar dónde comer en la Roma implica recorrer un panorama culinario amplio y en movimiento, donde la tradición, la innovación y la experiencia del comensal convergen en cada espacio.