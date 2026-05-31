¿Te gustaría viajar al mundo árabe sin salir de CDMX? Llega la Expo Cultura Árabe 2026

La cultura, historia y tradiciones del mundo árabe llegarán a la Ciudad de México con la Expo Cultura Árabe 2026, un evento que ofrecerá experiencias gastronómicas, conferencias, exposiciones, talleres y actividades para toda la familia.

¿Qué habrá en la Expo Cultura Árabe?

Uno de los principales atractivos será la exhibición de maquetas construidas bloque a bloque que representan algunas de las mezquitas más emblemáticas del mundo, así como una recreación de La Meca, permitiendo a los asistentes conocer más sobre su historia, significado y su relación con la peregrinación realizada por Abraham.

Sabores tradicionales

Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar dátiles saudíes y café árabe, además de encontrar dulces y platillos típicos que forman parte de la gastronomía de la región.

La expo contará con un taller de caligrafía árabe para quienes deseen aprender sobre este arte milenario. También habrá un espacio donde los visitantes podrán llevarse su nombre escrito a mano en árabe como recuerdo de la experiencia.

Foto: Pixabay

Artistas realizarán tatuajes temporales de henna de manera gratuita durante el evento.

Cine, conferencias y diálogo cultural

La programación incluirá proyecciones como Arabia 3D y Ojalá Supieras, esta última acompañada de una conversación con su directora.

También se ofrecerán conferencias y charlas culturales sobre historia, arquitectura, espiritualidad, civilización y la influencia del mundo árabe en Hispanoamérica, impartidas por académicos y especialistas de distintos países.

Foto: Especial

Bazar, fotografías y premios

Los asistentes podrán recorrer un bazar con perfumes, ropa tradicional y diversos artículos inspirados en la cultura árabe.

Además, habrá un espacio para fotografiarse con el tradicional bisht, una prenda árabe que ha sido utilizada por figuras internacionales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Durante la exposición también se realizarán sorteos con premios como comidas en restaurantes árabes de la Ciudad de México, balones, dulces y ropa tradicional.

¿Cuándo será la Expo Cultura Árabe 2026?

La Expo Cultura Árabe se llevará a cabo del 11 al 13 de junio de 2026, durante tres días dedicados a mostrar la riqueza cultural, histórica y artística de los países árabes. Los horarios seran desde las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche.

¿Dónde se realizará?

El evento tendrá lugar en Expo Reforma, donde los visitantes podrán recorrer diferentes espacios temáticos y participar en actividades interactivas relacionadas con la cultura árabe.

¿La entrada tiene costo?

La entrada a la Expo Cultura Árabe 2026 será completamente gratuita. Además, las primeras personas registradas recibirán un chocolate de Dubái al presentar su código QR en el acceso.

La exposición busca acercar al público a las tradiciones, historia y expresiones culturales del mundo árabe a través de experiencias inmersivas que podrán disfrutarse durante tres días en la Ciudad de México.