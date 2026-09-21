Despegar revela los destinos favoritos de los mexicanos para cerrar 2026

A medida que se acerca el cierre del año, los mexicanos comienzan a definir sus próximos viajes. Según datos de Despegar, la travel tech líder en América Latina, Tulum encabeza el crecimiento de búsquedas para estancias entre septiembre y diciembre de 2026, con un incremento de 1500% frente al mismo período de 2025.

Le siguen Milán, Italia (+235%); Costa Maya, México, Nueva York, Estados Unidos (+230%); Río de Janeiro, Brasil (+215%); y Montego Bay, Jamaica (+200%). La selección refleja un interés diverso: playas mexicanas y caribeñas conviven con ciudades que ofrecen experiencias culturales, gastronómicas y urbanas.

"Lo interesante de estos datos no es solamente qué destinos están creciendo, sino la velocidad con la que cambia la demanda. Que Tulum multiplique por 16 sus búsquedas en un año es una señal concreta de cómo se mueve el interés de los viajeros y del valor de contar con datos a escala para detectarlo temprano. En Despegar trabajamos para convertir esas señales en conocimiento que nos permita anticiparnos y acompañar mejor cada decisión de viaje", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Los destinos con mayor crecimiento ofrecen alternativas para distintas formas de viajar:

• Tulum: combina atractivos arqueológicos y naturales, como las Ruinas Mayas, el Gran Cenote, Playa Paraíso y la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an.

• Costa Maya: reúne playas, actividades acuáticas, vestigios mayas, naturaleza y gastronomía local.

• Montego Bay: permite disfrutar del mar y acercarse a la historia y cultura jamaiquina mediante su música, gastronomía y vida nocturna.

• Milán: invita a descubrir arte, arquitectura, diseño y gastronomía lombarda. También funciona como punto de partida para explorar el norte de Italia.

• Nueva York: ofrece museos, arquitectura, parques, espectáculos y recorridos por barrios con propuestas gastronómicas diversas.

• Río de Janeiro: combina playa, naturaleza y vida urbana, con miradores, paseos frente al mar, música y gastronomía brasileña.

Para el último tramo de 2026, el panorama reúne así opciones de descanso y exploración, con destinos que permiten combinar distintas actividades de acuerdo con los intereses de cada persona viajera.

A través de SOFIA, la asistente inteligente, Despegar incorpora el conocimiento sobre los viajeros a la búsqueda para ofrecer recomendaciones ajustadas a sus preferencias y necesidades.

"Durante años, la industria trabajó con una lógica en la que el viajero debía saber primero adónde quería ir para después encontrar qué hacer. La tecnología nos permite desafiar esa lógica: hoy podemos partir de lo que una persona busca, de sus intereses y del contexto de su viaje para ayudarla a descubrir opciones que quizás todavía no tenía en el mapa.", agregó Alva.

Al combinar datos, tecnología y conocimiento del mercado, Despegar identifica cambios en el interés de los viajeros y facilita nuevas formas de descubrir, planear y organizar sus vacaciones. Su propuesta omnicanal, que integra app, web, call center y puntos de venta, permite elegir cómo realizar cada etapa del proceso y contar con acompañamiento personalizado durante la planificación.