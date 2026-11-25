El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's fue pospuesto hasta el sábado 28 de noviembre de 2026 debido a una tormenta que amenaza con provocar fuertes lluvias y vientos en Nueva York.

El evento estaba programado para la mañana del jueves 26 de noviembre, pero las condiciones meteorológicas previstas podrían poner en riesgo a los participantes y espectadores, especialmente por los enormes globos de personajes que recorren las calles de Manhattan.

¿Por qué se pospuso el desfile de Macy's?

Macy's informó este miércoles 25 de noviembre que decidió modificar la fecha del desfile después de consultar con las autoridades de Nueva York y las agencias encargadas de coordinar el evento.

“La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad”, señaló la compañía en un comunicado difundido por NBC News, en el que explicó que las condiciones meteorológicas extremas obligaron a cambiar sus planes.

Los organizadores habían seguido el pronóstico del tiempo durante varios días ante la posibilidad de que una tormenta costera llegara a Nueva York durante el Día de Acción de Gracias, con precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

Una de las principales preocupaciones eran los globos gigantes, pues las regulaciones de la ciudad impiden que vuelen cuando los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora o las ráfagas alcanzan aproximadamente 55 kilómetros por hora.

Estas restricciones buscan evitar accidentes durante el recorrido, en el que los enormes inflables son transportados por equipos de voluntarios que deben mantenerlos sujetos mediante cuerdas.

El desfile de Día de Acción de Gracias fue pospuesto por condiciones climáticas AFP

El aplazamiento representa un hecho inusual en la historia del desfile, que comenzó en 1924. Aunque la celebración fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944, nunca había sido pospuesta por condiciones meteorológicas.

¿Cuándo será el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's 2026?

El desfile se realizará el sábado 28 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, de acuerdo con la nueva programación anunciada por Macy's. En la Ciudad de México, el inicio corresponderá a las 7:30 horas.

La compañía explicó que todavía trabaja en los ajustes logísticos necesarios para trasladar el evento dos días después de la fecha original, por lo que algunos detalles de la organización podrían modificarse.

El recorrido está previsto por las calles de Manhattan, donde cada año se reúnen miles de espectadores para observar los globos gigantes, las bandas musicales, los carros alegóricos y las presentaciones de artistas invitados.

El desfile de Día de Acción de Gracias se pospuso por condiciones climatológicas AFP

¿Qué pasará con la transmisión del desfile de Macy's?

NBC confirmó que el jueves 26 de noviembre, fecha original del evento, transmitirá el desfile de 2025 en lugar de la celebración del centenario, programado para comenzar a las 8:30 de la mañana en las distintas zonas horarias de Estados Unidos.

El nuevo desfile está previsto para el sábado 28 de noviembre; sin embargo, los organizadores indicaron que todavía trabajan en los ajustes de producción y transmisión derivados del cambio de fecha.

La celebración de 2026 estaba anunciada para transmitirse por NBC y Peacock, además de contar con una emisión en español a través de Telemundo.

¿Qué personajes y artistas participarán en el desfile del centenario?

Para su edición número 100, Macy's anunció un despliegue de 100 elementos inflables, entre globos gigantes de personajes, figuras especiales y estructuras que acompañan a los carros alegóricos.

Entre las incorporaciones previstas se encuentran Bluey, Buckaroo Bob, de los Minions; Joe Cool y Woodstock, de Peanuts; Mickey Mouse como el Aprendiz de Brujo y Billie Brightpaw, una osa creada especialmente para el centenario del desfile.

El programa musical también contempla presentaciones de Natasha Bedingfield, McKenna Grace, Queen Latifah, Feid, Teddy Swims, Megan Moroney y Jimmy Fallon junto a The Roots.

Otra de las actuaciones anunciadas es un homenaje a Dolly Parton encabezado por Megan Hilty, además de la participación de grupos como DEVO, Smash Mouth y las Indigo Girls.

Debido al cambio de fecha, Macy's deberá coordinar nuevamente la participación de los artistas, voluntarios y equipos involucrados. Hasta el momento, no se ha anunciado si alguno de los invitados modificará su participación.