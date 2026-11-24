EDC México 2027 reveló oficialmente su cartel desglosado por día y confirmó el inicio de la venta de entradas individuales para su próxima edición. El festival de música electrónica más grande de Latinoamérica celebrará tres jornadas consecutivas los días 19, 20 y 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado oficial de los organizadores, los boletos individuales (Single Day) saldrán a la venta este martes 24 de noviembre a partir de las 2:00 p.m., hora local. Los fanáticos interesados podrán adquirir sus accesos directamente a través del sistema Ticketmaster para asegurar su lugar en la jornada de su preferencia.

Fiel a su costumbre, el EDC México 2027 tendrá mucha presencia internacional. Foto de X: @EDC_MEXICO

La programación de EDC México 2027 reunirá a más de 130 artistas en escena y presenta un elenco encabezado por figuras globales de primer nivel. Martin Garrix, Tiësto, Fatboy Slim, FISHER, ILLENIUM y Paul van Dyk lideran esta entrega que promete convocar a miles de seguidores bajo el concepto Bajo el Cielo Eléctrico.

A esta alineación estelar se suman referentes internacionales como Dom Dolla, Vintage Culture, Galantis, Richie Hawtin, Adriatique, Michael Bibi, Deborah de Luca, Nico Moreno, Lost Frequencies y Slander. El cartel recorre distintos subgéneros de la cultura dance, entre los que sobresalen el house, techno, trance, hardstyle, bass y EDM.

Sets colaborativos B2B y talento nacional toman el protagonismo

El programa musical de EDC México 2027 apuesta fuerte por los encuentros especiales en cabina mediante presentaciones en formato back to back (B2B). Entre los duetos confirmados destacan Ben UFO B2B Four Tet, Deborah de Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob, Chloé Caillet B2B Job Jobse y Omnom B2B Walker & Royce.

Por su parte, la escena electrónica nacional ocupará un espacio protagónico durante todo el fin de semana en la capital del país. La representación mexicana incluye las actuaciones de Jessica Audiffred, 3BallMTY, Mandragora, Zombies in Miami, Cabizbajo y Colossio, quienes mostrarán la fuerza creativa del movimiento local frente a miles de asistentes.

Conoce a los más de 130 artistas del EDC México 2027. Foto de X: @EDC_MEXICO

Con la publicación del cartel dividido por jornadas, cada asistente conoce ahora la distribución exacta de los talentos internacionales y nacionales. Esta estructura facilita la planeación de horarios y permite elegir entre adquirir abonos generales o entradas por día específico antes de que se agoten las primeras fases disponibles.

Trece ediciones de producción monumental en la Ciudad de México

Desde su llegada al país en 2014, Electric Daisy Carnival se consolidó como una cita obligada dentro del calendario de espectáculos masivos en América Latina. Con el anuncio de EDC México 2027, la franquicia celebrará su edición número 13 en territorio capitalino tras registrar su convocatoria más alta hasta la fecha.

El EDC México 2027 promete ser espectacular. Foto de X: @EDC_MEXICO

Para esta nueva entrega, la producción desplegará instalaciones de escala monumental, activaciones inmersivas y espectáculos de fuegos artificiales que iluminarán el cielo nocturno del recinto. Durante tres días consecutivos, el Autódromo Hermanos Rodríguez transformará sus espacios en un entorno audiovisual diseñado para conectar la música, el arte y la comunidad dance.

Los organizadores invitaron a todos los Headliners a consultar el desglose completo por día en sus plataformas oficiales para organizar su itinerario. De esta manera, EDC México 2027 arranca formalmente su cuenta regresiva rumbo a febrero con una oferta sonora diversa y boletos disponibles desde este martes en Ticketmaster.