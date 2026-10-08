¿Tienes 20 mil pesos ahorrados? Esto ganas invirtiéndolos en GBM

GBM Smartcash es la cuenta de inversión digital de la casa de bolsa GBM, pensada para que cualquier persona haga crecer su dinero desde el celular. No tiene plazo fijo ni monto mínimo elevado para empezar.

A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, el dinero guardado en Smartcash genera rendimiento todos los días, incluso fines de semana y días festivos. Los intereses se calculan y se suman de forma automática.

Otra de sus ventajas es la liquidez: el usuario puede retirar su dinero en cualquier momento, sin penalizaciones ni esperar a que termine un plazo, algo que no ofrecen otros instrumentos de inversión.

Por esa combinación de flexibilidad y rendimiento diario, GBM Smartcash se ha vuelto una opción popular entre quienes buscan que sus ahorros no pierdan valor mientras decide qué hacer con ellos a futuro.

Para usarlo solo se necesita abrir una cuenta en la aplicación de GBM y transferir el dinero que se quiera invertir. No hay contratos complicados ni papeleo adicional de por medio.

Esto se gana invirtiendo 20 mil pesos en un mes

Esta semana, GBM Smartcash paga una tasa de rendimiento de 4.00 por ciento anual, de acuerdo con la información publicada por la propia GBM.

Si una persona mantiene 20 mil pesos en Smartcash durante un mes completo, con esa tasa obtiene una ganancia de aproximadamente 66 pesos, sin mover su dinero ni asumir compromisos adicionales.

Al término de esos treinta días, el usuario tendría disponibles 20 mil 66 pesos: su capital original completo más el rendimiento generado día con día por la plataforma.

Esa ganancia se suma de manera automática a la cuenta, sin necesidad de hacer ningún trámite ni de esperar fechas específicas para recibirla.

Lo que se acumula invirtiendo 20 mil pesos cada mes durante un año

El beneficio de Smartcash crece cuando la persona mantiene el hábito de invertir 20 mil pesos adicionales cada mes, dejando que el dinero genere rendimiento de forma constante.

Si esa tasa de 4.00 por ciento anual se mantiene durante los doce meses, la suma de las ganancias mensuales alcanza aproximadamente 789 pesos al cabo de un año.

En ese periodo, la persona habría destinado 240 mil pesos en total a su ahorro, producto de los 20 mil pesos mensuales durante doce meses consecutivos.

Sumando el rendimiento obtenido durante todo el año, el monto final disponible asciende a 240 mil 789 pesos, un extra que se gana simplemente por mantener el dinero bien colocado.

Ese resultado confirma que, incluso con la liquidez total que ofrece Smartcash, el ahorro constante puede sumar cientos de pesos adicionales sin exponer el capital a riesgos de mercado.