¿Qué pasó con “La Casa de Disney en México”? Historia del Cine Continental

La experiencia de ir al cine en décadas pasadas era muy diferente a la actual. Además de disfrutar una película en pantalla grande, muchos complejos destacaban por su arquitectura y por convertirse en espacios que marcaban la memoria de generaciones enteras.

Uno de ellos fue el Cine Continental, un emblemático recinto de la Ciudad de México que se volvió famoso por su fachada inspirada en un castillo de Disney.

Durante años fue un punto de encuentro para familias y amantes del cine, quienes acudían para disfrutar de los clásicos más queridos de la pantalla grande. Pero, ¿qué pasó con este icónico recinto que formó parte de la infancia de miles de personas?

La historia del Cine Continental

El Cine Continental fue inaugurado el 24 de abril de 1958, en una época en la que las salas cinematográficas vivían uno de sus mejores momentos y las grandes producciones atraían a miles de espectadores.

Su construcción se ubicaba en la esquina de las avenidas Coyoacán y Xola, en la colonia Del Valle de la CDMX. El recinto contaba con una capacidad para 2 mil 350 personas y se convirtió en uno de los espacios más importantes para la exhibición de películas exitosas de la época.

¿Cuándo se convirtió en la "Casa de Disney"?

Aunque originalmente el cine tenía una apariencia tradicional, en 1974 fue remodelado y adquirió la imagen que lo haría inolvidable para varias generaciones.

Tras la renovación, el recinto fue conocido como "La Casa de Disney", gracias a su llamativa fachada con forma de castillo que recordaba al mundo mágico de las películas animadas.

A partir de entonces, el Cine Continental se especializó en proyectar producciones de Disney, convirtiéndose en un lugar ideal para que niños, niñas y adultos disfrutaran de historias llenas de fantasía y aventura.

Películas que marcaron a generaciones

A lo largo de los años, el Cine Continental proyectó numerosas películas que dejaron huella entre los espectadores.

Antes de convertirse en un cine dedicado a Disney, en sus salas se exhibieron clásicos como "Amor sin barreras", "Mary Poppins" y "La novicia rebelde".

Posteriormente, cuando adoptó la temática de Disney, miles de visitantes disfrutaron de títulos inolvidables como "Blancanieves" y "101 Dálmatas", por mencionar algunas, películas que forman parte de la infancia de muchas familias mexicanas.

Cine Continental: cine de Disney que marcó a generaciones en México Foto: IMDb

¿Por qué cerró el Cine Continental?

A pesar del éxito que alcanzó durante las década 1980, el Cine Continental enfrentó dificultades con la llegada de nuevas cadenas cinematográficas y complejos modernos.

La competencia, junto con los cambios en los hábitos de consumo del entretenimiento, provocó una disminución gradual de asistentes.

Aunque en 1998 recibió una remodelación para intentar mantenerse vigente, el recinto no logró recuperar su auge. Tras permanecer varios años en abandono, finalmente fue demolido en 2014, poniendo fin a la historia de uno de los cines más emblemáticos de la capital.

Hoy, el recuerdo del Cine Continental permanece vivo entre quienes tuvieron la oportunidad de visitarlo y disfrutar de la magia que ofrecía su castillo inspirado en Disney, un lugar que marcó la infancia y juventud de varias generaciones.