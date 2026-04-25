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Brickorama en Futurama: el evento de LEGO con exposiciones, concursos y entrada libre

Brickorama, un evento de entrada libre de LEGO con exposiciones, concursos y actividades. Conoce fechas, horarios y cómo llegar.

Por: Guadalupe Arce

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Brickorama, el evento de LEGO que todo fan debe vivir en CDMX: dónde y cuándoFoto: Canva

Si te gustan los LEGO, eres coleccionista o tus hijos disfrutan armar estos icónicos bloques, Brickorama es un evento que no te puedes perder. Este encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Futurama y promete una experiencia llena de creatividad y diversión.

Un espacio donde fans de todas las edades pueden convivir, compartir su pasión y disfrutar de exposiciones temáticas, concursos de construcción y charlas especiales.

Si estás pensando en asistir, aquí te contamos todo lo que podrás ver para que no te lo pierdas.

Actividades de Brickorama: qué podrás ver y hacer

Durante el evento encontrarás diversas actividades relacionadas con el universo LEGO, ideales tanto para niños como para adultos.

Podrás disfrutar de:

  • Conocer sets y figuras de colección
  • Admirar construcciones especiales hechas por fans
  • Participar en concursos de construcción
  • Presencia de los actores de doblaje Jesse Conde y Alicia Vélez
  • Actividades sorpresa inspiradas en este universo

Sin duda, es una experiencia pensada para dejar volar la imaginación.

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Brickorama, el evento de LEGO que todo fan debe vivir en CDMX: dónde y cuándoFoto: Canva

¿Cuándo es Brickorama 2026 en CDMX?

Una de las mejores noticias es que la entrada será completamente gratuita. El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril. 

En un horario de 11:00 a 19:00 horas, por lo que tendrás varias horas para disfrutarlo.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

Brickorama se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en: Otavalo #7, esquina con Av. IPN, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para llegar en transporte público, la estación más cercana es Lindavista (Línea 6 del Metro)

También puedes usar la estación La Raza. Desde ahí, puedes tomar un camión que te deja a pocos minutos del recinto

Si eres fan de LEGO o buscas un plan diferente y gratuito en la CDMX, este evento es una gran opción. Está pensado para que tanto coleccionistas como familias disfruten de un ambiente creativo, divertido y lleno de nostalgia.

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Brickorama, el evento de LEGO que todo fan debe vivir en CDMX: dónde y cuándoFoto: Canva

Brickorama es una oportunidad perfecta para sumergirte en el universo LEGO sin gastar un peso.

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