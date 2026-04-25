Brickorama en Futurama: el evento de LEGO con exposiciones, concursos y entrada libre

Si te gustan los LEGO, eres coleccionista o tus hijos disfrutan armar estos icónicos bloques, Brickorama es un evento que no te puedes perder. Este encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Futurama y promete una experiencia llena de creatividad y diversión.

Un espacio donde fans de todas las edades pueden convivir, compartir su pasión y disfrutar de exposiciones temáticas, concursos de construcción y charlas especiales.

Si estás pensando en asistir, aquí te contamos todo lo que podrás ver para que no te lo pierdas.

Actividades de Brickorama: qué podrás ver y hacer

Durante el evento encontrarás diversas actividades relacionadas con el universo LEGO, ideales tanto para niños como para adultos.

Podrás disfrutar de:

Conocer sets y figuras de colección

Conocer sets y figuras de colección Admirar construcciones especiales hechas por fans

Participar en concursos de construcción

Presencia de los actores de doblaje Jesse Conde y Alicia Vélez

Actividades sorpresa inspiradas en este universo

Sin duda, es una experiencia pensada para dejar volar la imaginación.

Brickorama, el evento de LEGO que todo fan debe vivir en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

¿Cuándo es Brickorama 2026 en CDMX?

Una de las mejores noticias es que la entrada será completamente gratuita. El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril.

En un horario de 11:00 a 19:00 horas, por lo que tendrás varias horas para disfrutarlo.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

Brickorama se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en: Otavalo #7, esquina con Av. IPN, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para llegar en transporte público, la estación más cercana es Lindavista (Línea 6 del Metro)

También puedes usar la estación La Raza. Desde ahí, puedes tomar un camión que te deja a pocos minutos del recinto

Si eres fan de LEGO o buscas un plan diferente y gratuito en la CDMX, este evento es una gran opción. Está pensado para que tanto coleccionistas como familias disfruten de un ambiente creativo, divertido y lleno de nostalgia.

Brickorama, el evento de LEGO que todo fan debe vivir en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

Brickorama es una oportunidad perfecta para sumergirte en el universo LEGO sin gastar un peso.