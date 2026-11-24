El Bolo Fest regresará a Paseo de la Reforma con 15 globos gigantes, carros alegóricos y personajes navideños, así como bandas musicales y actividades para las familias como parte del desfile gratuito que Liverpool organiza cada año en la Ciudad de México para celebrar el inicio de la temporada decembrina.

La nueva edición se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, con un recorrido que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Monumento a la Revolución. Los asistentes no necesitarán comprar boletos ni registrarse previamente para disfrutar del evento.

¿Cuándo y a qué hora será el Bolo Fest 2026?

Liverpool confirmó que el Bolo Fest se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en Paseo de la Reforma, donde se reunirán personajes infantiles, figuras inflables y carros alegóricos inspirados en la Navidad.

Bajo el concepto Mañana mágica, el desfile recreará la emoción de despertar durante la Navidad, con representaciones de juguetes, regalos y personajes que forman parte de las celebraciones de esta época del año.

La edición de 2026 contará con alrededor de 3 mil participantes, 11 bandas musicales y 15 globos gigantes. Entre los personajes y marcas anunciados se encuentran LEGO, Mattel, Hasbro, Disney, Playmobil y Bluey, además de Bolo, la mascota de Liverpool, y Santa Claus.

El programa también contempla actividades de pintacaritas, globoflexia, burbujas y espectáculos de malabaristas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

Bolo Fest en CDMX.

¿Cuál será la ruta del Bolo Fest 2026 en CDMX?

El desfile comenzará en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución, de acuerdo con la ruta publicada en el sitio oficial de Liverpool.

Durante el trayecto, los asistentes podrán observar el paso de los globos gigantes, las bandas musicales y los carros alegóricos desde distintos puntos de la avenida, sin necesidad de concentrarse únicamente en el lugar donde comenzará el recorrido.

Entre los sitios por los que pasará la caravana se encuentran la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a Cuauhtémoc y la Fuente de la República, antes de dirigirse al Monumento a la Revolución.

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para encontrar un lugar desde donde observar el desfile, especialmente si se acude con niñas y niños. También sugieren llevar agua, utilizar protector solar y tomar precauciones durante los traslados.

Foto: www.liverpool.com.mx

¿Dónde ver el Bolo Fest 2026 en vivo y gratis?

Las personas que no puedan acudir a Paseo de la Reforma también podrán seguir el Bolo Fest 2026 mediante una transmisión en vivo organizada por Liverpool.

La tienda departamental confirmó que el desfile podrá verse a través de sus plataformas digitales, por lo que los espectadores podrán seguir el paso de los personajes, globos y carros alegóricos sin trasladarse a la Ciudad de México.

Para consultar la transmisión, los interesados pueden ingresar a la página oficial de Bolo Fest o revisar las redes sociales de Liverpool. Hasta el momento, no se ha especificado un horario de inicio para la transmisión distinto al del desfile, programado a las 15:00 horas.

¿Habrá cierres viales por el Bolo Fest 2026?

El recorrido del Bolo Fest podría provocar afectaciones al tránsito vehicular en Paseo de la Reforma y calles cercanas, debido al paso de los contingentes y a la concentración de personas durante la tarde del sábado.

Bolo Fest en CDMX.

Hasta ahora no se han confirmado los horarios específicos de los cierres viales, por lo que quienes necesiten circular por la zona deberán consultar los avisos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México.

También se recomienda utilizar el transporte público y revisar posibles modificaciones en el servicio del Metrobús, especialmente en las rutas que atraviesan Paseo de la Reforma.